Михалков раскрыл правду о Гурченко

Сегодня знаменитой актрисе Людмиле Гурченко исполнилось бы 85 лет. По словам режиссера Никиты Михалкова, она ради ролей готова была на все, даже «поджечь дом». Какой была Гурченко, вспомнила газета «Комсомольская правда».

Фото: пресс-служба ММТ "Геликон-опера" пресс-служба ММТ "Геликон-опера"

«Рамблер» писал, что Людмила Гурченко скончалась в возрасте 76 лет в 2011 году. Она сыграла в таких знаменитых фильмах как «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Вокзал на двоих».

Гурченко приехала в Москву из Харькова и поразила комиссию на приемных экзаменах во ВГИК не только своим видом и акцентом, но и попытками спеть и станцевать. Однако среди экзаменаторов были актриса Тамара Макарова и ее муж, режиссер Сергей Герасимов , которые разглядели в Гурченко талант.

В картину, которая принесла ей огромную известность - «Карнавальная ночь» - Гурченко попала случайно, но после выхода фильма на экраны проснулась знаменитой. На волне популярности молодая актриса стала участвовать в «левых» концертах, а после появления в прессе разгромной статьи об этом, «все, кто только что обожал Гурченко, повернулись к ней спинами», отмечает газета.

Артистка долгие годы не получала заметные роли в кино, однако в итоге все же триумфально вернулась в кинематограф. Но, даже став суперзвездой, Гурченко относилась к работе очень серьезно.

Еще при жизни актрисы режиссер Никита Михалков рассказал о том, на что она готова была пойти ради хорошей роли.

«За хорошую роль она может поджечь свой дом, сама принесет керосин, – потом будет раскаяние, суд, но роль она сыграет», - привело издание высказывание Михалкова.

В стремлении играть Гурченко не останавливали никакие трудности. Однажды, во время съемок советско-румынского мюзикла «Мама» по мотивам «Волка и семерых козлят», когда она стояла на коньках на льду, на актрису налетел клоун Олег Попов