Счета компании Газманова заблокировали

Mash: налоговая служба заблокировала счета компании Газманова «Процентр». Как пишет Telegram-канал, продюсерская фирма даже не смогла оплатить ремонт в офисе. Сообщается, что Фонд капитального строительства засудил компанию на 29 тыс. рублей.

Олег Газманов отказался общаться с журналистом радиостанции «Говорит Москва». Его сын Родион не стал говорить о новости, основанной, по его словам, на «домыслах».

Как пишет Mash, компания певца «Газманов Продакшн» закрылась до пандемии коронавируса из-за убытков. Ранее Олег Газманов в интервью «Комсомольской правде» отрицал наличие у него бизнеса. Он отметил большие убытки в связи с отменой концертов из-за пандемии.