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Mash: налоговая служба заблокировала счета компании Газманова «Процентр» 

Говорит Москва 30 минут назад
Счета компании Газманова заблокировали
Фото: РИА Новости
Mash: налоговая служба заблокировала счета компании Газманова «Процентр». Как пишет Telegram-канал, продюсерская фирма даже не смогла оплатить ремонт в офисе. Сообщается, что Фонд капитального строительства засудил компанию на 29 тыс. рублей.
Олег Газманов отказался общаться с журналистом радиостанции «Говорит Москва». Его сын Родион не стал говорить о новости, основанной, по его словам, на «домыслах».
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Как пишет Mash, компания певца «Газманов Продакшн» закрылась до пандемии коронавируса из-за убытков. Ранее Олег Газманов в интервью «Комсомольской правде» отрицал наличие у него бизнеса. Он отметил большие убытки в связи с отменой концертов из-за пандемии.

«Я сильно пострадал. У меня более 100 концертов отменилось», — сказал он.

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Шоу-бизнес , Олег Газманов , Федеральная налоговая служба , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда
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