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Друг Андрея Губина дозвонился до пропавшего певца 

Слово и Дело 58 минут назад
Друг Губина дозвонился до пропавшего певца
Фото: Instagram
Артист долгое время не выходил на связь.
Бизнесмену Владимиру Бурмякову удалось связаться с певцом Андреем Губиным, связь с которым продолжительное время была утеряна, сообщает «Собеседник».
Разговор состоялся накануне. Артист сразу же ответил на звонок, после чего внимательно выслушал версию о его таинственном исчезновении.

«У Андрея хорошее чувство юмора, его эта "новость" только повеселила», — рассказал Бурмяков.

Бизнесмен обратил внимание, что со здоровьем у Губина все хорошо, впрочем, как и с настроением. Звезда 90-х продолжает заниматься музыкой, однако неизвестно, планирует ли он в ближайшее время порадовать общественность новым хитом, или нет. При этом Бурмяков не исключает, что певец может вернуться на сцену.

«Андрей ежедневно занимается спортом. Много бегает и плавает. Порядка восьми часов в день посвящает музыке. Пишет новые песни, занимается аранжировками, "шлифует" тексты», — рассказал друг артиста.

Андрея Губина полностью устраивает тот образ жизни, который он ведет. Он проживает у моря в большом доме, со всеми удобствами и бассейном. В скором времени намерен вернуться в Москву.
Про личную жизнь исполнителя Владимир Бурмяков рассказывать отказался, заметив, что если Губин захочет, обязательно поделится этой информацией с общественностью.
Первым об исчезновении Андрея Губина заявил продюсер музыканта Тарас Ващишин. Сообщения, что звезда 90-х долгое время не выходит на связь подтвердила и телеведущая Дана Борисова. По ее словам, артист долгое время находился в тяжелом эмоциональном состоянии из-за того, что время, когда он был на пике популярности, прошло.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дана Борисова , Андрей Губин , ИД "Собеседник" , Москва
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