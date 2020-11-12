Друг Губина дозвонился до пропавшего певца

Артист долгое время не выходил на связь.

Бизнесмену Владимиру Бурмякову удалось связаться с певцом Андреем Губиным , связь с которым продолжительное время была утеряна, сообщает «Собеседник».

Разговор состоялся накануне. Артист сразу же ответил на звонок, после чего внимательно выслушал версию о его таинственном исчезновении.

«У Андрея хорошее чувство юмора, его эта "новость" только повеселила», — рассказал Бурмяков.

Бизнесмен обратил внимание, что со здоровьем у Губина все хорошо, впрочем, как и с настроением. Звезда 90-х продолжает заниматься музыкой, однако неизвестно, планирует ли он в ближайшее время порадовать общественность новым хитом, или нет. При этом Бурмяков не исключает, что певец может вернуться на сцену.

«Андрей ежедневно занимается спортом. Много бегает и плавает. Порядка восьми часов в день посвящает музыке. Пишет новые песни, занимается аранжировками, "шлифует" тексты», — рассказал друг артиста.

Андрея Губина полностью устраивает тот образ жизни, который он ведет. Он проживает у моря в большом доме, со всеми удобствами и бассейном. В скором времени намерен вернуться в Москву.

Про личную жизнь исполнителя Владимир Бурмяков рассказывать отказался, заметив, что если Губин захочет, обязательно поделится этой информацией с общественностью.