«Врагу не пожелаю»: Кудрявцева перенесла новый удар

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на премии First Ladies Awards Russia’20 рассказала о погибшем в Армении друге.

На премии First Ladies Awards Russia’20 ведущая Лера Кудрявцева вручила награду "Голос мира" Анжелике Агурбаш . В своей речи звезда неожиданно сообщила трагическую новость. Ее друг из Испании погиб во время поездки к товарищу в Армению.

Кудрявцева выразила надежду, что в скором времени война во всем мире прекратится. Ведь из-за нее гибнет огромное количество мирных и хороших людей.

"Я бы и врагу такого никогда не пожелала. Не дай Бог кому-то такое пережить. Я бы очень сильно хотела, чтобы все войны в мире прекратились. Мы должны понимать, что самое важное в жизни каждого — мир и любовь", — заявила ведущая.

Напомним, не так давно в авиакатастрофе погиб соведущий Кудрявцевой Александр Колтовой. Мужчина разбился при крушении самолета, которым сам и управлял.