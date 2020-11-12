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Кудрявцева после смерти Колтового рассказала еще об одном ударе 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
«Врагу не пожелаю»: Кудрявцева перенесла новый удар
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на премии First Ladies Awards Russia’20 рассказала о погибшем в Армении друге.
На премии First Ladies Awards Russia’20 ведущая Лера Кудрявцева вручила награду "Голос мира" Анжелике Агурбаш. В своей речи звезда неожиданно сообщила трагическую новость. Ее друг из Испании погиб во время поездки к товарищу в Армению.
Кудрявцева выразила надежду, что в скором времени война во всем мире прекратится. Ведь из-за нее гибнет огромное количество мирных и хороших людей.

"Я бы и врагу такого никогда не пожелала. Не дай Бог кому-то такое пережить. Я бы очень сильно хотела, чтобы все войны в мире прекратились. Мы должны понимать, что самое важное в жизни каждого — мир и любовь", — заявила ведущая.

Напомним, не так давно в авиакатастрофе погиб соведущий Кудрявцевой Александр Колтовой. Мужчина разбился при крушении самолета, которым сам и управлял.
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Шоу-бизнес , Анжелика Агурбаш , Лера Кудрявцева , Армения , Испания
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