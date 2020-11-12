«Фурора не производит»: Сюткин рассказал о своей пенсии

Музыкант Валерий Сюткин рассказал, что оформил пенсию, но продолжает работать, чтобы содержать семью «на достойном уровне». Об этом сообщает «Антенна-Телесемь».

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«Я оформил и получаю пенсию, величина которой не произведет фурора. Но я не жалуюсь, потому что это моя страна, мой народ. Я же не на Луне обитаю», - отметил 62-летний артист.

Сюткин рассказал, что в жизни ему приходилось работать и за пять, и за десять, и за сто рублей, и только позже он начал получать «относительно большие деньги».

По словам музыканта, на каждом своем концерте он выкладывается полностью, так как не знает, будет ли следующий.

«Именно этот принцип позволяет мне на протяжении 40 лет со скромными возможностями от природы найти свою нишу и работать в ней наравне с молодежью по сей день», - подчеркнул Сюткин.

Он добавил, что мог бы не работать «по возрасту», но «даже не мыслит такого». Музыкант рассказал, что каждый день репетирует, летает на самолетах, ездит на поездах и недосыпает.

«И в этом нет никакого мегаподвига. Так живут многие», - заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ рассказали о пенсии Аллы Пугачевой : благодаря надбавке за звание народной артистки СССР певица получает 47 тысяч рублей.

Также сообщалось, что звание заслуженной артистки России позволяет певице Алене Свиридовой получать пенсию в 41 тысячу рублей.