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Виторган рассказал о проблемах в карьере после свадьбы с Собчак 

News.ru 18 минут назад
Виторган поведал о проблемах после свадьбы с Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Актёр Максим Виторган признался, что после женитьбы на светской львице и телеведущей Ксении Собчак у него начался профессиональный застой.
Как рассказал Виторган, о том, чтобы он подвергался суровой цензуре, ему неизвестно. Однако на время он прекратил появляться на экранах. По мнению актёра, это могло быть опосредованно связано с политической активностью Собчак несколько лет назад.

На рубеже 2012-2013 годов все видели Ксению в опале, неизвестно было, чем всё закончится. Когда я на ней женился, то перестал сниматься вообще. Около года. В том числе потому, что люди думали: «Её убрали из телевидения. Ну фиг знает, как там пойдёт дальше. Мы снимем с ним кино, а потом надо будет его убрать. Лучше не брать», — признался Виторган в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Несмотря на то, что сейчас он снова востребован в кино, Виторган признался, что больше его жизнь связана с театром. Он поставил три спектакля, но не спешит причислять себя к режиссёрам.

Режиссёр для меня — отдельная, очень ответственная вещь. Режиссёр — очень большое слово. Это Бог не в смысле раболепного подчинения, а в плане того, что он создаёт планету, мир и вселенную, — считает автор постановок.

Также Виторган рассказал, что спокойно относится к своей популярности и его не раздражают просьбы незнакомых людей сделать с ним совместное селфи на улице, если поклонники не слишком настойчиво вторгаются в его личное пространство. В качестве примера такой назойливости он привёл инцидент, произошедший, когда две женщины мешали ему разговаривать по видеосвязи с сыном Платоном, родившимся в браке с Собчак. Актёр признался, что ему пришлось резко ответить на такую бестактность.
Как писал NEWS.ru, Максим Виторган рассказал, как приревновал свою бывшую супругу Ксению Собчак к писателю Александру Цыпкину и угрожал «воткнуть ему палец в глаз».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Александр Цыпкин , Ксения Собчак
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