Асмус рассказала, что обогреватель заменяет ей Харламова

Актриса Кристина Асмус
заявила, что она ненавидит холодное время года. Кроме того, после развода с Гариком Харламовым
у неё в постели будет только обогреватель.
И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то), — сообщила она в Instagram.
Она добавила, что даже погоду в +18 она считает холодной и летом никогда не спит с кондиционером. Теперь же она будет ходить, «как зомби», до весны.
Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко
. Последняя позже рассказывала, что для неё предательство мужа стало большим ударом.
Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват. Звёзды пообещали остаться любящими родителями для дочки Анастасии и сохранить дружеские отношения.
Как сообщал NEWS.ru, официальный развод Гарика Харламова и Кристины Асмус состоялся 29 октября. Перед этим шоумен вновь рассказал о причинах расставания со своей супругой.
28 сентября участник шоу Comedy Club Гарик Харламов заявил, что после развода с Кристиной Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу. Харламов и Асмус заявляют, что в их разводе «никто не виноват», однако такой выбор они сделали ради благополучия дочери.