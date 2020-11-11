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Как онкобольную Заворотнюк спасают от коронавируса 

Экспресс газета 3 часа назад
Онкобольную Заворотнюк спасают от коронавируса
Фото: РИА Новости
По некоторым данным, Анастасия Заворотнюк в ремиссии. Она находится дома. Шикарный особняк звезды комедийного телесериала "Моя прекрасная няня" находится в подмосковном поселке Крекшино. Соседи артистки сплошь знаменитости, например, юморист Владимир Винокур и певица Наташа Королева.
Несмотря на то, что родственники тщательно оберегают Анастасию Заворотнюк от пристального внимания представителей СМИ, журналисты все равно сумели узнать некоторые подробности жизни артистки. Так, сообщается, что актриса периодически покидает жилище, чтобы съездить в клинику на процедуры.
Гуляет Анастасия исключительно на собственном участке. Гостей она не принимает. Это связано с боязнью подцепить какой-нибудь вирус или инфекцию. Особенно, как говорят, близкие боятся, что Заворотнюк заразится коронавирусом. Поэтому актрису, чей организм сильно ослаблен в борьбе с онкологическим заболеванием, спасают посредством изоляции.
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Кстати, в связи с такими жесткими мерами по обеспечению безопасности даже день рождения младшей дочери Анастасии Заворотнюк Милы провели в тесном семейном кругу. Из друзей присутствовали только самые близкие подруги. Напомним, что в Сети муссируются слухи, что актриса могла заболеть раком именно в результате гормональной терапии. направленной на успешное ЭКО. При этом точно неизвестно, делала ли его Анастасия Заворотнюк.
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Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Анастасия Заворотнюк , Наташа Королева
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