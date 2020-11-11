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«Паника раздувается искусственно»: Лоза заявил, что пандемии нет 

News.ru 1 час назад
«Раздувается искусственно»: Лоза усомнился в пандемии
Фото: РИА Новости
Композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальной сети высказал своё мнение вокруг ситуации с пандемией коронавируса в России. Он выступил с критикой системы подсчёта числа заражённых и отметил, что паника «раздувается искусственно».
Как подчеркнул Лоза, российские врачи говорят, что традиционных эпидемией гриппа в 2020 году не было, так как болезнь «испугалась» профилактических мер. Однако Лоза, размышляя над словами медиков, решил прибегнуть к «бесстрастной статистике». Она, в свою очередь, показала, что общее количество простудных заболеваний ничем не отличается от прошлых лет. В связи с этим музыкант пришёл к выводу, что всех, кто заразился гриппом, записали в «коронавирусные».

Но тогда получается, что никакой пандемии нет, паника раздувается искусственно, а эти абсурдные запреты введены с какими-то особыми, понятными только властям целями, — заявил Лоза, коснувшись темы новых ограничений в Москве. Его слова передаёт портал «Ридус».

Также композитор сказал, что ограничения, распространившиеся на новогодние праздники, больно ударят по артистам. Корпоративов не будет, поэтому многим придётся искать другой способ заработать.
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Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время. Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки. Введённые меры будут действовать по меньшей мере до 15 января 2021 года.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Правительство Москвы , Ридус
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