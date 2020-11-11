«Раздувается искусственно»: Лоза усомнился в пандемии

Композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальной сети высказал своё мнение вокруг ситуации с пандемией коронавируса в России . Он выступил с критикой системы подсчёта числа заражённых и отметил, что паника «раздувается искусственно».

Как подчеркнул Лоза, российские врачи говорят, что традиционных эпидемией гриппа в 2020 году не было, так как болезнь «испугалась» профилактических мер. Однако Лоза, размышляя над словами медиков, решил прибегнуть к «бесстрастной статистике». Она, в свою очередь, показала, что общее количество простудных заболеваний ничем не отличается от прошлых лет. В связи с этим музыкант пришёл к выводу, что всех, кто заразился гриппом, записали в «коронавирусные».

Но тогда получается, что никакой пандемии нет, паника раздувается искусственно, а эти абсурдные запреты введены с какими-то особыми, понятными только властям целями, — заявил Лоза, коснувшись темы новых ограничений в Москве. Его слова передаёт портал «Ридус».

Также композитор сказал, что ограничения, распространившиеся на новогодние праздники, больно ударят по артистам. Корпоративов не будет, поэтому многим придётся искать другой способ заработать.