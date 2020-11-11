Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Похудевший Леонтьев сильно сдал после карантина 

Экспресс газета 1 час назад
Истощенный Леонтьев испугал фанатов
Фото: РИА Новости
71-летний певец всегда тщательно следил за своим внешним видом. Артист сделал не одну пластическую операцию, чтобы выглядеть моложе своего возраста, а также следил за своей фигурой.
Недавно Леонтьев отправился в деловую поездку в Дубай впервые за долгое время. Там он и продемонстрировал изменения в фигуре. Невооруженным глазом было видно, что артист заметно похудел и стал выглядеть даже истощенным. На снимке, который сделала поклонница Леонтьева, видно, что костюм буквально висит на артисте.
Директор Валерия Борис Чигирев рассказал журналистам, что за время пандемии Леонтьев даже набрал в весе, но недавно взял себя в руки и похудел на восемь килограммов.
Пугачева ополчилась на Бузову

«Он сначала немного набрал, а сейчас, действительно, скинул 8 килограммов. Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно. В Эмираты, кстати, ездил отнюдь не на отдых, а по делам», — рассказал директор Леонтьева «СтарХиту».

Отметим, что весь карантин Леонтьев провел в своем доме в Майами, а теперь наконец вернулся к работе.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
Экспресс газета: последние новости
"Гони ее в шею!": народ поддержал Пугачеву в травле Бузовой "Гони ее в шею!": народ поддержал Пугачеву в травле Бузовой Меган Маркл сбежала от мужа в Мексику Меган Маркл сбежала от мужа в Мексику Жена Петросяна рассказала, на кого похож их 7-месячный сын Жена Петросяна рассказала, на кого похож их 7-месячный сын
Комментарии 3
Шоу-бизнес , StarHit , Дубай , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ночной перехват истребителей попал на видео
01:06
Ночной перехват истребителей попал на видео
Армия
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
00:48
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
Происшествия
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
00:55
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
Армия
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
00:41
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
Армия
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
01:28
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
Армия
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
04:37
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
Общество
Толпа медведей пришла в деревню и попала на видео
00:52
Толпа медведей пришла в деревню и попала на видео
Происшествия
Исполнение мечты ветерана попало на видео
01:38
Исполнение мечты ветерана попало на видео
Общество
Появилось видео спасения дальнобойщика после ДТП
02:09
Появилось видео спасения дальнобойщика после ДТП
Происшествия
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
04:02
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение