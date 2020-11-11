Истощенный Леонтьев испугал фанатов

71-летний певец всегда тщательно следил за своим внешним видом. Артист сделал не одну пластическую операцию, чтобы выглядеть моложе своего возраста, а также следил за своей фигурой.

Недавно Леонтьев отправился в деловую поездку в Дубай впервые за долгое время. Там он и продемонстрировал изменения в фигуре. Невооруженным глазом было видно, что артист заметно похудел и стал выглядеть даже истощенным. На снимке, который сделала поклонница Леонтьева, видно, что костюм буквально висит на артисте.

Директор Валерия Борис Чигирев рассказал журналистам, что за время пандемии Леонтьев даже набрал в весе, но недавно взял себя в руки и похудел на восемь килограммов.

«Он сначала немного набрал, а сейчас, действительно, скинул 8 килограммов. Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно. В Эмираты, кстати, ездил отнюдь не на отдых, а по делам», — рассказал директор Леонтьева «СтарХиту».

Отметим, что весь карантин Леонтьев провел в своем доме в Майами, а теперь наконец вернулся к работе.