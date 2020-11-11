Вдова Джона Леннона отошла от бизнеса

Шон Оно Леннон был назначен директором восьми компаний, связанных со своей матерью и The Beatles.
Вдова участника группы The Beatles Джона Леннона Йоко Оно передала управление бизнесом сыну Шону.
Как пишет The Mirror, одной из причин такого шага стал почтенный возраст 87-летней женщины. Также ее больше года не видели на публичных мероприятиях.
Отмечается, что Шон Оно Леннон был назначен директором восьми компаний, связанных со своей матерью и The Beatles. Также он вошел в совет директоров компании Lensolo, которая занимается правами на сольные работы Джона Леннона.
Ранее убийца Джона Леннона Марк Чепмен впервые извинился за свой поступок перед вдовой музыканта Йоко Оно. Заявление он сделал в августе перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Чепмен, которому сейчас 65 лет, заявил, что застрелил Леннона «ради славы» и это был «чрезвычайно эгоистичный поступок». Мужчину приговорили к пожизненному сроку. В 2020 году ему отказали в выходе на свободу в 11-й раз. Следующее прошение Чепмен сможет подать в августе 2022 года.