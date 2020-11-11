Вдова Джона Леннона отошла от бизнеса

Шон Оно Леннон был назначен директором восьми компаний, связанных со своей матерью и The Beatles.

Вдова участника группы The Beatles Джона Леннона Йоко Оно передала управление бизнесом сыну Шону.

Как пишет The Mirror , одной из причин такого шага стал почтенный возраст 87-летней женщины. Также ее больше года не видели на публичных мероприятиях.

Отмечается, что Шон Оно Леннон был назначен директором восьми компаний, связанных со своей матерью и The Beatles. Также он вошел в совет директоров компании Lensolo, которая занимается правами на сольные работы Джона Леннона.