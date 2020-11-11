Муж показал Легкоступову незадолго до смерти

Юрий до сих пор не может поверить, что его супруги нет в живых. Артисты поженились в июле этого года, но их семейная жизнь так быстро оборвалась. В августе Валентина попала в больницу с серьезной травмой головы. К сожалению, врачи не смогли спасти артистку, она скончалась в возрасте 54 лет в клинике.
Сам Юрий Фирсов говорил о том, что его жена упала в ванной и получила травму. Родные Валентины не верят в слова ее новоиспеченного мужа и даже обвиняют самого Фирсова в смерти артистки. Некоторые даже утверждают, что Юрий мог умышленно нанести травмы жене, но Фирсов эти обвинения отрицает.