Муж показал Легкоступову незадолго до смерти

Юрий до сих пор не может поверить, что его супруги нет в живых. Артисты поженились в июле этого года, но их семейная жизнь так быстро оборвалась. В августе Валентина попала в больницу с серьезной травмой головы. К сожалению, врачи не смогли спасти артистку, она скончалась в возрасте 54 лет в клинике.