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Муж показал Легкоступову незадолго до смерти

Экспресс газетаиещё 1
1 час назад
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опубликовал в своем микроблоге видео с участием покойной артистки. На видео Валентина Легкоступова выступала в начале этого года на закрытии Регаты в Макао и исполняла песню на иностранном языке. На кадрах видно, как ближе к концу выступления к Валентине присоединяется ее возлюбленный.
«Мне очень больно, просто невыносимо», - подписал видео Фирсов.
Юрий до сих пор не может поверить, что его супруги нет в живых. Артисты поженились в июле этого года, но их семейная жизнь так быстро оборвалась. В августе Валентина попала в больницу с серьезной травмой головы. К сожалению, врачи не смогли спасти артистку, она скончалась в возрасте 54 лет в клинике.
Сам Юрий Фирсов говорил о том, что его жена упала в ванной и получила травму. Родные Валентины не верят в слова ее новоиспеченного мужа и даже обвиняют самого Фирсова в смерти артистки. Некоторые даже утверждают, что Юрий мог умышленно нанести травмы жене, но Фирсов эти обвинения отрицает.
Шоу-бизнес,Видео,Юрий Фирсов,
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