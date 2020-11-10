Откровенные фото Ефремова и Иваковой вызвали фурор

Ефремов опубликовал несколько снимков, сделанных в номере и на балконе отеля с видом на Исаакиевский собор.

На фотографиях они с возлюбленной позируют полуобнаженными, прикрываясь то простыней, то одеялом.

Поклонники актера остались в восторге от питерской романтики: «Какие кадры! Невероятно!», «Фото пропитаны любовью», «Счастье летает вокруг», «Как радостно на вас с Марией смотреть! Счастливые!» — написали Ефремову в комментариях.

Были и негативные отзывы: один из пользователей напомнил, что отец Никиты Михаил Ефремов «уехал по этапу», однако через некоторое время комментарий исчез.

Как сообщал «Рамблер», ранее Никита Ефремов рассказал, что в юном возрасте пережил домогательства со стороны мужчины. По его словам, он никому не рассказал о произошедшем, поскольку в России «институт сильного человека построен на том, что ты должен все вытерпеть и прожить сам».