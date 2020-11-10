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Откровенные фото Ефремова и Иваковой вызвали фурор в Сети 

Вероника Полынина 1 час назад
Откровенные фото Ефремова и Иваковой вызвали фурор
Фото: Instagram
Актер Никита Ефремов устроил в Санкт-Петербурге романтическую фотосессию с возлюбленной, телеведущей Марией Иваковой.
Ефремов опубликовал несколько снимков, сделанных в номере и на балконе отеля с видом на Исаакиевский собор.
На фотографиях они с возлюбленной позируют полуобнаженными, прикрываясь то простыней, то одеялом.

Поклонники актера остались в восторге от питерской романтики: «Какие кадры! Невероятно!», «Фото пропитаны любовью», «Счастье летает вокруг», «Как радостно на вас с Марией смотреть! Счастливые!» — написали Ефремову в комментариях.

Были и негативные отзывы: один из пользователей напомнил, что отец Никиты Михаил Ефремов «уехал по этапу», однако через некоторое время комментарий исчез.
Никита Ефремов избежал повторения судьбы отца
Как сообщал «Рамблер», ранее Никита Ефремов рассказал, что в юном возрасте пережил домогательства со стороны мужчины. По его словам, он никому не рассказал о произошедшем, поскольку в России «институт сильного человека построен на том, что ты должен все вытерпеть и прожить сам».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Мария Ивакова , Михаил Ефремов , Никита Ефремов
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