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Пугачева ополчилась на Бузову 

Вероника Полынина 11 минут назад
Пугачева ополчилась на Бузову
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева призвала телеканалы не приглашать Ольгу Бузову на съемки новогодних огоньков, узнали СМИ. По ее мнению, образ певицы не соответствует духу семейного праздника, а на новогодних передачах не принято «трясти арбузами».
Мнение Пугачевой разделяет продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что примадонна российской эстрады «имеет точный профессиональный взгляд», и спорить с ней не нужно.
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Как отмечает «360», слухи о том, что Пугачева «не пускает» Бузову на «голубой огонек», ходили и годом ранее. При этом Бузова выступила ведущей новогодней ночи на телеканале «Россия 1», но на Первом канале не появилась, как и в 2018 году.
За бывшую звезду «Дома-2» вступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе Вадим Манукян. Он обвинил Первый канал в введении цензуры для представителей российской эстрады. Депутат обратил внимание, что Бузова — не первая, кто «попал в эти жернова».
Несмотря на то, что менеджер Бузовой Антон Богословский отрицает ее конфликт с Пугачевой, известно, что знаменитости уже давно враждуют. Как писал «Рамблер», несколько лет назад Пугачева раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне. В свою очередь Бузова указала певице на то, что члены ее семьи также иногда не гнушаются петь под фонограмму.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова , Алла Пугачева , Госдума
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