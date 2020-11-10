«Помог россиянам»: Ургант поддержал Дзюбу

Телеведущий Иван Ургант обвинил критиков Артема Дзюбы в лицемерии и заявил, что футболист помог россиянам отвлечься в непростой год. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях опубликовали интимное видео Дзюбы. Комментируя это, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты должны соответствовать «уровню и статусу игрока национальной команды и на футбольном поле, и за его пределами». По словам Черчесова, Дзюбу решили не вызывать на сбор, чтобы оградить и его, и команду «от излишнего негатива».

Ситуацию с Дзюбой Ургант назвал «скандалом на ровном месте», который никого не должен интересовать. Телеведущий обратил внимание, что мнения людей разделились: одних возмутило, что капитан сборной России снимает такие видео, а другие призвали не копаться в личной жизни человека.

«Зачем нам это смотреть? Ну, глянули раза два и хватит. Такой резонанс вызвала это новость, все забыли про все, что было до этого. Самое важное в этой новости, что в эти сложные времена, в этот 20-й год, абсолютно повторяется ситуация с Артемом с чемпионата мира по футболу», — отметил он.

Ургант напомнил, что в 2018 году у российской сборной не было надежд, никто не верил в успех.

«И на помощь нам пришел кто? Артем Дзюба. Он сейчас сделал то, что не удалось никому. Заставил нас забыть про все, что происходит. Пусть ненадолго, пусть на 10-15 секунд, но забыть этот непростой год. Причем не каким-то инновационным методом — простым, надежным и понятным всем россиянам способом, обратившись к опыту наших отцов, дедов, казачества», — сказал ведущий.

Ургант призвал критиков Дзюбы перестать быть лицемерами и ханжами, подчеркнув, что мастурбация — нормальна, полезна и рекомендована врачами.

«Это, может быть, секрет для кого-то: все мужчины это делают», — заключил Ургант.

Харламова заподозрили в романе с копией Асмус (Павел)

Гарик Харламов в настоящее время приятно проводит время с коллегой по сериалу «Гусар» актрисой Екатериной Ковальчук, сообщает Telegram-канал «ebobo» https://t.me/c/1200941500/6197. Автор сообщения отметил, что новая избранница юмориста как две капли воды похожа на его бывшую жену актрису Кристину Асмус.

«Ходят слухи, что Харламов сменил Асмус на её точную копию», — говорится в сообщении.

На фото, прикрепленном к сообщению, изображены актеры сериала «Гусар». На снимке Харламов стоит рядом с Ковальчук, в лице которой действительно просматриваются черты Асмус.

«В данный момент они вместе проводят время в Сочи. Как-то так!» — отметил автор.

Как сообщал «Рамблер», 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст» (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позже источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, отметил, что на расставание звезд повлияли регулярные ссоры из-за ремонта в доме.

При этом и Харламов, и Асмус, кажется, легко перенесли развод. Оба периодически подшучивают над точкой в отношениях. Например, юморист снялся в ролике на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге с заявлением «развелся». Актриса в свою очередь выложила фото за рулем грузового мотороллера, кузов которого переполнен всевозможными тюками. Асмус подчеркнула, что на снимке запечатлен результат раздела имущества.