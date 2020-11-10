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Пелагея сразила фанатов глубоким декольте 

Павел Тиунов 1 час назад
Пелагея сразила фанатов глубоким декольте
Фото: РИА Новости
Певица Пелагея опубликовала на своей странице в Instagramсвежие фотографии, которые взбудоражили ее фанатов. На снимках Заслуженная артистка РФ предстала в нетипичном для себя образе.
Фото были сделаны за кулисами на съёмках очередного выпуска КВН. Пелагея предстала перед подписчиками в черном облегающем платье с глубоким вырезом, которое стильно подчеркнуло все достоинства певицы.

«Веселое и находчивое жюри», — написала Пелагея (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На фоне певицы фотограф запечатлел других членов жюри: гендиректора канала СТС Вячеслава Муругова, телеведущего Валдиса Пельша, а также экс-квн-щика Дмитрия Хрусталева. Последний в свою очередь, увидев объектив, изобразил смешную гримасу.

«У всех есть друг, который испортит фотографию», — написала пользовательница под ником golyg.elena.

Впрочем, большинство подписчиков обратили внимание на нетипичный для Пелагеи образ. Ее поклонники единогласно решили, что такой стиль певице очень подходит.

«С Ума сойти! Вот это образ!» — восхитилась azizatv.

«Поляяяяя, это вообще уже запредельная красота!» — отметила mrspelageyaa.

«Поля вы официально богиня», — констатировала babypelageya.

За неполные сутки после публикации пост набрал более 37 тысяч лайков и более полутысячи комментариев.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Вячеслав Муругов , Валдис Пельш , Дмитрий Хрусталев
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