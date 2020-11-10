Пелагея сразила фанатов глубоким декольте 

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Певица Пелагея опубликовала на своей странице в Instagram свежие фотографии, которые взбудоражили ее фанатов. На снимках Заслуженная артистка РФ предстала в нетипичном для себя образе.

Фото были сделаны за кулисами на съёмках очередного выпуска КВН. Пелагея предстала перед подписчиками в черном облегающем платье с глубоким вырезом, которое стильно подчеркнуло все достоинства певицы.

«Веселое и находчивое жюри», — написала Пелагея (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«У всех есть друг, который испортит фотографию», — написала пользовательница под ником golyg.elena.

Впрочем, большинство подписчиков обратили внимание на нетипичный для Пелагеи образ. Ее поклонники единогласно решили, что такой стиль певице очень подходит.

«С Ума сойти! Вот это образ!» — восхитилась azizatv.

«Поляяяяя, это вообще уже запредельная красота!» — отметила mrspelageyaa.

«Поля вы официально богиня», — констатировала babypelageya.

За неполные сутки после публикации пост набрал более 37 тысяч лайков и более полутысячи комментариев.