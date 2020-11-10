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В деле о покушении на Киркорова неожиданный поворот 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В деле о покушении на Киркорова неожиданный поворот
Фото: РИА Новости
Житель Дагестана, заявивший ранее о подготовке покушения на певца Филиппа Киркорова, отказался от своих показаний. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как писал «Рамблер», ранее нескольких жителей Дагестана были обвинены в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году. Они были названы членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При этом один из фигурантов дела заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он назвал заказчиком покушения приревновавшего Аллу Пугачеву юмориста Максима Галкина.
9 октября на заседании в Южном окружном военном суде подсудимый заявил, что вообще не признает себя виновным и отказывается от своих прежних показаний об организации покушения на Киркорова.
Никакого отношения ни к бомбам, ни к запрещенным организациям, ни к готовящемуся взрыву на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале он не имеет, подчеркнул обвиняемый.
Он также отказался от услуг своего адвоката.
При этом ранее фигурант дела требовал допросить Пугачеву, Киркорова и Галкина и устроить с ними очные ставки. А гендиректор «Филипп Киркоров Продакшн» Геннадий Рыбак заявлял, что в его компании ничего не знают об уголовном деле о подготовке теракта на концерте певца.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Исламское государство
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