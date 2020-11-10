В деле о покушении на Киркорова неожиданный поворот 

Как писал «Рамблер», ранее нескольких жителей Дагестана были обвинены в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году. Они были названы членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . При этом один из фигурантов дела заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он назвал заказчиком покушения приревновавшего Аллу Пугачеву юмориста Максима Галкина

9 октября на заседании в Южном окружном военном суде подсудимый заявил, что вообще не признает себя виновным и отказывается от своих прежних показаний об организации покушения на Киркорова.

Никакого отношения ни к бомбам, ни к запрещенным организациям, ни к готовящемуся взрыву на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале он не имеет, подчеркнул обвиняемый.

Он также отказался от услуг своего адвоката.

При этом ранее фигурант дела требовал допросить Пугачеву, Киркорова и Галкина и устроить с ними очные ставки. А гендиректор «Филипп Киркоров Продакшн» Геннадий Рыбак заявлял, что в его компании ничего не знают об уголовном деле о подготовке теракта на концерте певца.