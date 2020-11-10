Рита Дакота опубликовала горячее фото в поддержку Дзюбы 

На снимке обнаженная певица стоит в воде вполоборота, прикрывая грудь рукой.

«Наверняка вы в курсе «главной новости», которую третий день обсуждают в сети на каждом шагу. Личные видео интимного характера всеми любимого национального героя подло слили в сеть. Человек, на которого ещё вчера молилась вся страна, в одночасье стал изгоем», — написала Дакота.

Она отметила, что футболист никого не подвел и не обидел, наоборот, это его подвели и обидели, после чего еще и громко «уволили».

«Если человека в 21 веке следует увольнять за мастурбацию, то увольте, пожалуйста, нас всех», — призвала певица.

Дакота подчеркнула, что мастурбация — это личное дело человека и признак здоровой сексуальности.