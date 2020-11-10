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Рита Дакота опубликовала горячее фото в поддержку Дзюбы 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Рита Дакота опубликовала горячее фото в поддержку Дзюбы
Фото: Instagram
Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram обнаженное фото в поддержку Артема Дзюбы.
На снимке обнаженная певица стоит в воде вполоборота, прикрывая грудь рукой.

«Наверняка вы в курсе «главной новости», которую третий день обсуждают в сети на каждом шагу. Личные видео интимного характера всеми любимого национального героя подло слили в сеть. Человек, на которого ещё вчера молилась вся страна, в одночасье стал изгоем», — написала Дакота.

Она отметила, что футболист никого не подвел и не обидел, наоборот, это его подвели и обидели, после чего еще и громко «уволили».

«Если человека в 21 веке следует увольнять за мастурбацию, то увольте, пожалуйста, нас всех», — призвала певица.

Дакота подчеркнула, что мастурбация — это личное дело человека и признак здоровой сексуальности.
Раскрыто имя "слившей" секс-видео с Дзюбой девушки
Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Футболист обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». В свою очередь главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов решил не приглашать Дзюбу на сборы к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, чтобы команда «не отвлекалась на посторонние вещи». В воскресном матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но без капитанской повязки.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Рита Дакота
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