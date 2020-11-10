«Клоунесса»: россияне высмеяли дочь Гузеевой 

На снимке Бухарова изображена на крыльце частного дома. Девушка предстала перед пользователями соцсети в больших темных очках, в маске на лице. В качестве наряда дочь Гузеевой выбрала объемное полупальто, широкие джинсы, водолазку, ботинки и оски с разноцветным рисунком.

«Моя дщерь собралась в люди. Не болейте!» подписала фото телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики актрисы не разделили ее воодушевление по поводу наряда ее дочери. Некоторые пользователи нашли ее выбор странноватым.

«Простите, но это для пожилой женщины, а не для молодой девушки», — написала пользовательница под ником malma0824.

«Клоунессы нынче в моде», — подчеркнула silence1573.

Поклонники Гузеевой сравнивают ее дочь с дочерью «королевы шансона» Любови Успенской, пишет издание «Дни.ру» . По их мнению, Бухарова как и Татьяна Плаксина не дает матери расслабиться, а та в свою очередь не может «обуздать своенравного ребенка».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бухарова рассказала, что дралась с матерью, отстаивая свой стиль в одежде. По словам девушки, ее мать предпочитает женственные образы, а она сама не желает ходить в длинных юбках, платьях и делать укладки. Она заявила, что в 12 лет ходила с «бритой башкой», в то время как ее подружки были «суперфеминными» и «суперклассными». По словам Бухаровой, она отказывалась одеваться как «нормальная девочка» и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть.