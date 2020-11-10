Звезда «Сватов» прокомментировал скандал с Дзюбой

Москве проходит премьера фильма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Одним из гостей светского мероприятия стал актер Даниил Белых . Звезда сериала «Сваты» находился в прекрасном настроении, он охотно позировал на камеру и по просьбе журналистов прокомментировал недавний скандал с публикацией интимного видео футболиста Артема Дзюбы.

«Я сам видео не смотрел, но мне девчонки рассказывали. Считаю, что это отличный повод заняться своим телом», — заявил Даниил Белых.

Актер пошутил также, что премьера фильма «Еще по одной» удачно совпала с днем рождения Михаила Ефремова , и пообещал обязательно выпить за его здоровье.

Стоит добавить, что премьера картины «Еще по одной» должна была пройти в рамках 73-го Каннского кинофестиваля (ее тогда отобрали в программу), однако из-за пандемии коронавируса киносмотр не состоялся, а фильм остался без премий.