Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Звезда «Сватов» Даниил Белых прокомментировал скандал с Артемом Дзюбой 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Звезда «Сватов» прокомментировал скандал с Дзюбой
Фото: Ольга Храбрых
В Москве проходит премьера фильма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Одним из гостей светского мероприятия стал актер Даниил Белых. Звезда сериала «Сваты» находился в прекрасном настроении, он охотно позировал на камеру и по просьбе журналистов прокомментировал недавний скандал с публикацией интимного видео футболиста Артема Дзюбы.

«Я сам видео не смотрел, но мне девчонки рассказывали. Считаю, что это отличный повод заняться своим телом», — заявил Даниил Белых.

Актер пошутил также, что премьера фильма «Еще по одной» удачно совпала с днем рождения Михаила Ефремова, и пообещал обязательно выпить за его здоровье.
Стоит добавить, что премьера картины «Еще по одной» должна была пройти в рамках 73-го Каннского кинофестиваля (ее тогда отобрали в программу), однако из-за пандемии коронавируса киносмотр не состоялся, а фильм остался без премий.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Teleprogramma.pro: последние новости
«Сядьте в «Кабриолет» и езжайте куда-нибудь»: Пригожин ответил Успенской, которая оскорбила Валерию «Сядьте в «Кабриолет» и езжайте куда-нибудь»: Пригожин ответил Успенской, которая оскорбила Валерию Грани юмора: экс-резидент Comedy Club высказался о запретах на шутки Грани юмора: экс-резидент Comedy Club высказался о запретах на шутки Марк Рудинштейн: «Цивин и Дрожжина пытались влезть в семью Спартака Мишулина, мы даже подрались» Марк Рудинштейн: «Цивин и Дрожжина пытались влезть в семью Спартака Мишулина, мы даже подрались»
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Томас Винтерберг , Артем Дзюба , Даниил Белых , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение