Муж Акиньшиной подогрел слухи о разводе 

Как писал «Рамблер», в сентябре ряд телеграм-каналов сообщил, что Оксана Акиньшина уже полгода встречается с актером и режиссером Данилой Козловским. Утверждалось, что роман между знаменитостями вспыхнул на съемках фильма «Чернобыль».

Якобы ради Акиньшиной Козловский бросил свою давнюю подругу Ольгу Зуеву , которая в марте родила ему дочь Оду Валентину.

Оксана Акиньшина и кинопродюсер Арчил Геловани женаты с 2012 года, у них двое общих детей. В 2018 году актриса объявляла о разводе с мужем, однако впоследствии пара осталась вместе.

Слухи о романе ни Акиньшина, ни Козловский не комментировали.