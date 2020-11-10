Муж Акиньшиной подогрел слухи о разводе 

Муж Оксаны Акиньшиной Арчил Геловани подогрел слухи о разводе, в одиночестве посетив закрытую премьеру фильма Алексея Учителя «Цой».
Как сообщает издание «Вокруг ТВ», на светской премьере в кинотеатре «Иллюзион» Геловани проводил время с Надеждой Оболенцевой, которая недавно развелась с режиссером Резо Гигинеишвили.
Как писал «Рамблер», в сентябре ряд телеграм-каналов сообщил, что Оксана Акиньшина уже полгода встречается с актером и режиссером Данилой Козловским. Утверждалось, что роман между знаменитостями вспыхнул на съемках фильма «Чернобыль».
Якобы ради Акиньшиной Козловский бросил свою давнюю подругу Ольгу Зуеву, которая в марте родила ему дочь Оду Валентину.
Оксана Акиньшина и кинопродюсер Арчил Геловани женаты с 2012 года, у них двое общих детей. В 2018 году актриса объявляла о разводе с мужем, однако впоследствии пара осталась вместе.
Слухи о романе ни Акиньшина, ни Козловский не комментировали.