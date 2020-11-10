Экс-резидент Comedy Club рассказал о запрещённых темах

Бывший резидент Comedy Club Антон Лирник рассказал, существуют ли для него запрещённые темы для шуток. По его словам, артист должен понимать, перед какой аудиторией он выступает, чтобы правильно «фильтровать» шутки.

Есть шутки, которые нельзя произносить на определённую аудиторию, — рассказал артист во время беседы с певицей Валерией на YouTube-канале «Между нами».

По словам Лирника, одни темы приемлемы для одних людей и неприемлемы для других. Артист привёл пример с анекдотами в мужской бане, которые могут прозвучать уместно только в кругу мужчин и нигде больше.

Как сообщал NEWS.ru, другой шоумен Гарик Харламов ранее ответил на критику Comedy Club со стороны журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргенштерна. Те в ходе общения на YouTube заявили, что телепередача утратила остроту юмора.

Задетый за живое Харламов выложил в Instagram эту часть разговора вперемешку с кадрами из выпусков Comedy Club, где и Дудь, и Моргенштерн, сидя в зале, с упоением смеются над шутками резидентов и, очевидно, вполне довольны юмором.