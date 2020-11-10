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Джигурда готов голым пробежаться по Красной площади в защиту Ефремова 

Слово и Дело 29 минут назад
Джигурда решил голым пробежаться по Красной площади
Фото: РИА Новости
Актер театра и кино Никита Джигурда готов пробежаться по Красной площади без одежды в защиту актера Михаила Ефремова. Об этом он сообщил изданию «Слово и Дело» в эксклюзивном интервью.
По словам артиста, 10 ноября, в день рождения Ефремова планируется разместить петицию в поддержку именитого актера.

«Я составил эту петицию, которая будет отличаться от всего, что было раньше. В ней мы будем просить помиловать невиновного заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова. Подчеркиваю, невиновного! Наша петиция будет обращена к президенту РФ. Он может восстановить справедливость и помиловать любимца миллионов людей, которые не верят в его вину и знают, что он не сидел за рулем», — рассказал спикер.

Также Джигурда добавил, что петиция должна набрать не менее 100 тысяч подписей от граждан. Но вот как привлечь внимание общественности к этому событию, артист пока не знает. Но у него уже есть идеи. Последнее скандальное видео, снятое им в защиту футболиста ФК «Зенит» Артема Дзюбы, уже набрало более 125 тысяч просмотров.

«Я удивлен, что столько людей поддержали мою задумку в Instagram. Я к чему это говорю? Суток не прошло, а у видео уже такие цифры по просмотрам. Вот столько же нам нужно набрать голосов в петиции. Чтобы набрала, я готов голым пробежаться по Красной площади. В подписи оставлю ссылку на петицию, чтобы люди подписались», — подытожил он.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня этого года. Актер свою вину признал, а 22 октября ему сократили срок тюремного заключения: с 8 лет до 7,5 года колонии.
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Многие российские звезды и эксперты высказывались по поводу произошедшего, и далеко не все поддерживают мнение Никиты Джигурды. Они уверены, что за нетрезвое вождение, которое привело к смерти человека, Михаил Ефремов должен понести справедливое наказание. Так, продюсер Иофис Пригожин перечислил четыре преступления, которые совершил артист. А радиоведущий Сергей Стиллавин считает, что никакие заслуги человека не могут оправдать поведение актера.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Стиллавин , Зенит
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