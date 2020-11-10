Джигурда решил голым пробежаться по Красной площади

«Я составил эту петицию, которая будет отличаться от всего, что было раньше. В ней мы будем просить помиловать невиновного заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова. Подчеркиваю, невиновного! Наша петиция будет обращена к президенту РФ. Он может восстановить справедливость и помиловать любимца миллионов людей, которые не верят в его вину и знают, что он не сидел за рулем», — рассказал спикер.