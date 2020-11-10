Автор песен Бузовой назвал стоимость хитов певицы

Автор песен Ольги Бузовой Паша Климат рассказал, что хиты артистке обходятся в тысячи долларов. Об этом сообщает News.ru.

"Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлевым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии", — отметил Климат.

Он добавил, что с недавнего времени в работе над проектами ему помогает рэпер Сергей Рудой. По словам композитора, он не берется за реализацию тех проектов, которые ему не нравятся.

"Бывали случаи, когда мне озвучивали тему и я сразу отказывался, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить. А бывало наоборот: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы", — высказался автор.