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Автор песен Бузовой рассказал, сколько певица платит за свои хиты 

Москва24 35 минут назад
Автор песен Бузовой назвал стоимость хитов певицы
Фото: Сетевое издание m24.ru
Автор песен Ольги Бузовой Паша Климат рассказал, что хиты артистке обходятся в тысячи долларов. Об этом сообщает News.ru.

"Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлевым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии", — отметил Климат.

Он добавил, что с недавнего времени в работе над проектами ему помогает рэпер Сергей Рудой. По словам композитора, он не берется за реализацию тех проектов, которые ему не нравятся.

"Бывали случаи, когда мне озвучивали тему и я сразу отказывался, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить. А бывало наоборот: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы", — высказался автор.

Отмечается, что Паша Климат является автором треков Клавы Коки, Елены Темниковой, Глюкозы, Лолиты и других артистов. Сам композитор живет на Украине. Ранее Ольга Бузова заявила, что изучила свое генеалогическое древо и узнала, что в ее роду были представители благородных кровей.
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Шоу-бизнес , Николай Журавлев , Елена Темникова
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