Автор песен Бузовой назвал стоимость хитов певицы

Автор песен Ольги Бузовой Паша Климат рассказал, что хиты артистке обходятся в тысячи долларов. Об этом сообщает News.ru.
"Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлевым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии", — отметил Климат.
Он добавил, что с недавнего времени в работе над проектами ему помогает рэпер Сергей Рудой. По словам композитора, он не берется за реализацию тех проектов, которые ему не нравятся.
"Бывали случаи, когда мне озвучивали тему и я сразу отказывался, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить. А бывало наоборот: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы", — высказался автор.
Отмечается, что Паша Климат является автором треков Клавы Коки, Елены Темниковой, Глюкозы, Лолиты и других артистов. Сам композитор живет на Украине. Ранее Ольга Бузова заявила, что изучила свое генеалогическое древо и узнала, что в ее роду были представители благородных кровей.