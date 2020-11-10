Известные российские актеры тайно поженились 

Артисты Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно сыграли свадьбу. Торжество прошло в узком кругу самых близких родственников и друзей. Информацию изданию Starhit подтвердил сам Богатырев.
Детали торжества артист рассказывать не стал. Хотя о помолвке актеров ходили слухи еще летом. Тогда Богатырев намекнул в одном из интервью о скорой свадьбе с Арнтгольц.
Пара зарегистрировала брак в одном из столичных ЗАГСов.
Несколько дней назад актриса Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж. Скарлетт Йоханссон и Колин Йост обвенчались на закрытой церемонии с соблюдением мер противовирусной защиты. Представитель актрисы подтвердил информацию о свадьбе.