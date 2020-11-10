Известные российские актеры тайно поженились 

Детали торжества артист рассказывать не стал. Хотя о помолвке актеров ходили слухи еще летом. Тогда Богатырев намекнул в одном из интервью о скорой свадьбе с Арнтгольц.

Пара зарегистрировала брак в одном из столичных ЗАГСов.