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«Бездельники»: Петросян ответил хейтерам 

Павел Тиунов 24 минуты назад
«Бездельники»: Петросян ответил хейтерам
Фото: РИА Новости
Юморист Евгений Петросян пристыдил людей, которые «мусолят» подробности его личной жизни. Сам артист, по его словам, продолжает трудиться «во имя радости» своих истинных поклонников.
Послание хейтерам Петросян оставил на личной странице в Instagram. Он выложил снимки с очередных съемок: юморист запечатлен на зеленом фоне под светом софитов. 75-летний Петросян широко улыбается.

«Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту», — заявил он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что продолжает трудиться «во имя радости людей», «во имя улыбок» и хорошего настроения. По его словам, именно в этом заключается «особый смысл» профессии юмориста. В конце сообщения артист процитировал куплет из песни Льва Ошанина «О тревожной молодости».

«И снег, и ветер,

И звёзд ночной полёт..

Меня мое сердце

В тревожную даль зовёт», — написал Петросян.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появились слухи о том, что Евгений Петросян может не быть отцом ребенку, которого родила его молодая супруга 31-летняя Татьяна Брухунова. Женщина якобы взяла донорские сперматозоиды для зачатия путем проведения процедуры ЭКО. При этом сама Брухунова продолжает настаивать на том, что сама выносила ребенка без помощи суррогатной матери.
Не так давно подруга жены Петросяна заявила, что у нее есть молодой любовник. Она подчеркнула, что бурная личная жизнь у Брухуновой протекает «пока дедушка спит».
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Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Лев Ошанин
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