Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Дзюбочка, мы с тобой», — Слава опубликовала видео с выпавшей грудью 

Popcake.tv 1 час назад
«Мы с тобой»: Слава поддержала Дзюбу
Фото: РИА Новости
Певица Слава (Анастасия Сланевская) примкнула к рядам знаменитостей, которые решили поддержать оголившегося Артема Дзюбу с лозунгом «все мы люди, все мы грешные» и опубликовала ролик на своей страничке Instagram с «выпавшей грудью».

«Что там Дзюба?!, мать вспомнила детство и у неё выпала сиська!всем классного настроения!» — с задором высказалась артистка.

Сначала певица демонстрировала навыки вращения обруча на разных частях тела, а потом, когда поняла, что ее грудь начала выпадать «до неприличия», как шутливо высказались в комментариях, прекратила спортивный номер и прикрыла оголенную зону декольте рукой.

«Дзюбочка, мы с тобой. Ничего нового не скажу. Взломщикам — тюряга, тупорылым — мозгов. Ты — наш чемпион и настоящий мужик», — писала она в предыдущем посте.

Поклонники с юмором восприняли откровенность знаменитости и написали комментарии в поддержку Дзюбы.

«Как хорошо, когда есть чему выпадывать», — подметил подписчик Славы.

Кажется, что с такой группой защитников Артему точно не стоит бояться публичного порицания. Теперь за него вступились самые влиятельные люди страны.

«Слава, вы конечно хороши, но вот ролик с Собчак и Дзюбой не переплюнуть никому, уж простите за столь дерзкий комментарий», — со смехом написал мужчина в комментариях.

«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
Popcake.tv: последние новости
Последние слова соведущего Кудрявцевой Александра Колтового Последние слова соведущего Кудрявцевой Александра Колтового Марина Хлебникова в 55 выходит замуж Марина Хлебникова в 55 выходит замуж Ярмольник высказался о закрытии КВН из-за пандемии Ярмольник высказался о закрытии КВН из-за пандемии
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Сланевская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение