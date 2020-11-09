«Мы с тобой»: Слава поддержала Дзюбу

Певица Слава (Анастасия Сланевская) примкнула к рядам знаменитостей, которые решили поддержать оголившегося Артема Дзюбу с лозунгом «все мы люди, все мы грешные» и опубликовала ролик на своей страничке Instagram с «выпавшей грудью».
«Что там Дзюба?!, мать вспомнила детство и у неё выпала сиська!всем классного настроения!» — с задором высказалась артистка.
Сначала певица демонстрировала навыки вращения обруча на разных частях тела, а потом, когда поняла, что ее грудь начала выпадать «до неприличия», как шутливо высказались в комментариях, прекратила спортивный номер и прикрыла оголенную зону декольте рукой.
«Дзюбочка, мы с тобой. Ничего нового не скажу. Взломщикам — тюряга, тупорылым — мозгов. Ты — наш чемпион и настоящий мужик», — писала она в предыдущем посте.
Поклонники с юмором восприняли откровенность знаменитости и написали комментарии в поддержку Дзюбы.
«Как хорошо, когда есть чему выпадывать», — подметил подписчик Славы.
Кажется, что с такой группой защитников Артему точно не стоит бояться публичного порицания. Теперь за него вступились самые влиятельные люди страны.
«Слава, вы конечно хороши, но вот ролик с Собчак и Дзюбой не переплюнуть никому, уж простите за столь дерзкий комментарий», — со смехом написал мужчина в комментариях.