«Мы с тобой»: Слава поддержала Дзюбу

Певица Слава ( Анастасия Сланевская ) примкнула к рядам знаменитостей, которые решили поддержать оголившегося Артема Дзюбу с лозунгом «все мы люди, все мы грешные» и опубликовала ролик на своей страничке Instagram с «выпавшей грудью».

«Что там Дзюба?!, мать вспомнила детство и у неё выпала сиська!всем классного настроения!» — с задором высказалась артистка.

Сначала певица демонстрировала навыки вращения обруча на разных частях тела, а потом, когда поняла, что ее грудь начала выпадать «до неприличия», как шутливо высказались в комментариях, прекратила спортивный номер и прикрыла оголенную зону декольте рукой.

«Дзюбочка, мы с тобой. Ничего нового не скажу. Взломщикам — тюряга, тупорылым — мозгов. Ты — наш чемпион и настоящий мужик», — писала она в предыдущем посте.

Поклонники с юмором восприняли откровенность знаменитости и написали комментарии в поддержку Дзюбы.

«Как хорошо, когда есть чему выпадывать», — подметил подписчик Славы.

Кажется, что с такой группой защитников Артему точно не стоит бояться публичного порицания. Теперь за него вступились самые влиятельные люди страны.