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Меган Маркл сбежала от мужа в Мексику

Экспресс газетаиещё 1
2 часа назад
В семье Меган Маркл и принца Гарри не все так гладко, как супруги пытаются показать. Если верит инсайдерам, то недавно между супругами разгорелся скандал.
Меган Маркл сбежала от мужа в Мексику
Фото: ReutersReuters
Причиной ссоры стали выборы нового президента США. Меган уже давно перестала считать себя членом королевской семьи и последние месяцы старалась участвовать в политической жизни Америки. Напомним, что члены королевской семьи не должны высказываться о политике и уж тем более участвовать в выборах.
Меган и Гарри хоть и покинули Лондон почти год назад, но пока что не перестали окончательно считаться членами британской королевской семьи. Поэтому Гарри остался в стороне от политической жизни Америки и обсуждений выборов нового президента и пытался остановить свою жену от агитационных речей и интервью в пользу Джо Байдена. В итоге между супругами вспыхнул скандал, в ходе которого Гарри припомнил жене и другие грех и обвинил ее в том, что из-за жизни в США он лишен возможности навещать друзей и родных. В итоге Меган сильно обиделась на мужа и сообщила. что хочет побыть одна. Как сообщает инсайдер, Меган планирует улететь в Мексику. При этом Маркл не сообщила мужу, когда вернется, пишет издание New Idea.
Шоу-бизнес,принц Гарри,Джозеф Байден,Мексика,Соединенные Штаты,
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