Меган Маркл сбежала от мужа в Мексику

Меган и Гарри хоть и покинули Лондон почти год назад, но пока что не перестали окончательно считаться членами британской королевской семьи. Поэтому Гарри остался в стороне от политической жизни Америки и обсуждений выборов нового президента и пытался остановить свою жену от агитационных речей и интервью в пользу Джо Байдена
. В итоге между супругами вспыхнул скандал, в ходе которого Гарри припомнил жене и другие грех и обвинил ее в том, что из-за жизни в США он лишен возможности навещать друзей и родных. В итоге Меган сильно обиделась на мужа и сообщила. что хочет побыть одна. Как сообщает инсайдер, Меган планирует улететь в Мексику. При этом Маркл не сообщила мужу, когда вернется, пишет издание New Idea
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