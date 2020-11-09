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Он в синагогу ходил: глава конгресса евреев удивился православному кресту на могиле Жванецкого 

Daily Storm и ещё 4 27 минут назад
Появление православного креста на могиле чистокровного еврея сатирика Михаила Жванецкого является странным недоразумением. В скором времени этот атрибут, вероятно, уберут. Об этом рассказал Daily Storm президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. Он отметил, что Жванецкий не был православным христианином и обязательно бы пошутил по поводу произошедшего.

«Он (Жванецкий) явно не православный. Не знаю, зачем ставить православный крест. Мне это кажется очень странным, какое-то недоразумение. Он такой еврей, знаете, без сомнений, в синагогу ходил. Поэтому думаю, все поменяют (уберут крест). Может быть это входило в комплект услуг кладбища, не знаю», — подчеркнул в разговоре с Daily Storm Юрий Каннер.

Он отметил, что сатирик не просто бывал в синагоге, но и участвовал в коллективных молитвах.
Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище
Президент РЕК добавил, что православные должны сделать замечание тем, кто допустил появление креста на могиле Жванецкого.

«Я думаю, что это как-то разрешится. Тут и православные должны сделать замечание тем, кто это сделал, объяснить, что это не совсем тактично», — сказал Каннер.

По его словам, Жванецкий обязательно пошутил бы на тему случившегося недоразумения, чтобы рассмешить тех, кто это увидел и пристыдить тех, кто поставил православный крест.

«Не думаю, что для него это имеет большое значение. Он обязательно бы на эту тему очень красиво пошутил. Не может быть такого, чтобы он не придумал, как из этой ситуации выйти так, чтобы было стыдно тем, кто это сделал и смешно тем, кто это видит. Я думаю, он бы не прошел мимо», — подытожил президент РЕК.

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Комментарии 18
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Каннер , Михаил Жванецкий , Курск , Курская Область
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