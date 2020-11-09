Появление православного креста на могиле чистокровного еврея сатирика Михаила Жванецкого является странным недоразумением. В скором времени этот атрибут, вероятно, уберут. Об этом рассказал Daily Storm президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер . Он отметил, что Жванецкий не был православным христианином и обязательно бы пошутил по поводу произошедшего.

«Он (Жванецкий) явно не православный. Не знаю, зачем ставить православный крест. Мне это кажется очень странным, какое-то недоразумение. Он такой еврей, знаете, без сомнений, в синагогу ходил. Поэтому думаю, все поменяют (уберут крест). Может быть это входило в комплект услуг кладбища, не знаю», — подчеркнул в разговоре с Daily Storm Юрий Каннер.

Он отметил, что сатирик не просто бывал в синагоге, но и участвовал в коллективных молитвах.

Президент РЕК добавил, что православные должны сделать замечание тем, кто допустил появление креста на могиле Жванецкого.

«Я думаю, что это как-то разрешится. Тут и православные должны сделать замечание тем, кто это сделал, объяснить, что это не совсем тактично», — сказал Каннер.

По его словам, Жванецкий обязательно пошутил бы на тему случившегося недоразумения, чтобы рассмешить тех, кто это увидел и пристыдить тех, кто поставил православный крест.