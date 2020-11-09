«Он (Жванецкий) явно не православный. Не знаю, зачем ставить православный крест. Мне это кажется очень странным, какое-то недоразумение. Он такой еврей, знаете, без сомнений, в синагогу ходил. Поэтому думаю, все поменяют (уберут крест). Может быть это входило в комплект услуг кладбища, не знаю», — подчеркнул в разговоре с Daily Storm Юрий Каннер.
«Я думаю, что это как-то разрешится. Тут и православные должны сделать замечание тем, кто это сделал, объяснить, что это не совсем тактично», — сказал Каннер.
«Не думаю, что для него это имеет большое значение. Он обязательно бы на эту тему очень красиво пошутил. Не может быть такого, чтобы он не придумал, как из этой ситуации выйти так, чтобы было стыдно тем, кто это сделал и смешно тем, кто это видит. Я думаю, он бы не прошел мимо», — подытожил президент РЕК.