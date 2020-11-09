Ургант поспешил с шуткой о разводе Трампа

Как писал NEWS.ru, супруга Дональда Трампа Мелания хочет подать на развод после оглашения итогов президентских выборов в США. СМИ, цитируя экс-помощницу семьи лидера государства Омаросу Маниголт-Ньюман, уверены, что первая леди давно думала о разрыве и ждала, пока супруг покинет Белый дом. Другая помощница — Стефани Волкофф — в свою очередь отметила, что все 15 лет совместной жизни Мелании и Дональда Трампа были «сделкой» и они даже спали в отдельных комнатах Белого дома.