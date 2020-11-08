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«Не оставляйте это безнаказанно!» Дочь Глаголевой в шоке от действий полиции 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Дочь Глаголевой попала в аварию
Фото: Instagram
Анна Нахапетова, старшая дочь Веры Глаголевой, попала в аварию.
В ее автомобиль врезалась машина, которой управлял 19-летний парень. Анну спасли ремни безопасности.
Девушка в стрессе от случившегося. Нервных переживаний добавило и оскорбительное отношение сотрудников полиции, которые, по словам Анны, обращались с ней крайне грубо.

«Итак, вчера мне разбили машину. На огромной скорости в меня влетел автомобиль, за рулем которого был практически ребёнок 2001 г. рождения. Спасли ремни безопасности и видимо мой ангел хранитель. Но! рассказ мой даже не о самой аварии, в которой я была совсем не виновата, рассказ о последствии, о том ужасе с которым пришлось столкнуться после. Об абсолютно хамском отношении полиции, которая почему-то говорит только на повышенных тонах, а на мою просьбу отправить молодого человека на проверку алкоголя в крови, мне ответили таким отказом, что реально стало страшно. И пока у нас не изменятся штрафы, пока у нас будут приезжать родители этих пацанов и делать все возможное чтобы «договориться» за своего сыночка, на дорогах будет твориться этот беспредел. И да, размер штрафа водителю, виновнику ДТП, составил 500! рублей. У меня всё… Спасибо, что жива».

Подписчики просят не оставлять эту историю просто так, а бороться.

«Не оставляйте это безнаказанно!», «Аня, если есть номер машины, которая в вас врезалась, то все можно найти. У вас есть знакомые журналисты, есть ТВ и быстро всех найдут…», «Я очень надеюсь, что Вы будете судиться! Хотя, они, конечно, очень вчера постарались, чтобы надавить на Вас эмоционально и Вы забыли собрать вовремя все неопровержимые улики. Парень чей-то протеже, ясно. Но наказывать их надо всеми возможными правовыми методами».

Как ранее писал «Рамблер», старшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова разместила на своей странице фотографию беседки на могиле матери.
Она выразила надежду, что всем, кто упрекал ее в том, что на могиле нет памятника, «станет стыдно». .
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Комментарии
Шоу-бизнес , Вера Глаголева , Анна Нахапетова
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