Беркова предложила Дзюбе сделать карьеру в порноиндустрии 

Неожиданные горизонты открываются перед капитаном нашей сборной по футболу! На него обратила внимание звезда фильмов для взрослых.
Елена Беркова, посмотрев ролик с мастурбирующим Дзюбой, считает, что в порноиндустрии Артем может заработать не меньше, чем в спорте. Об этом рассказывает Экспресс Газета.
«Сейчас ему кажется, что невызов в сборную — это серьезная потеря. Однако он легко может повернуть эту ситуацию в свой адрес и сделать шикарную новую карьеру с кучей контрактов. Все, кто связан с секс-индустрией, производством вещей для мужчин, завалят его рекламными предложениями», — приводит издание слова Берковой.
Также Елена пригласила Артема в свою школу секса читать лекции, и попробовать себя в качестве порноактера. Она уверена, что его ждет крутое будущее.