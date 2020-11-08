Беркова предложила Дзюбе сделать карьеру в порноиндустрии 

«Сейчас ему кажется, что невызов в сборную — это серьезная потеря. Однако он легко может повернуть эту ситуацию в свой адрес и сделать шикарную новую карьеру с кучей контрактов. Все, кто связан с секс-индустрией, производством вещей для мужчин, завалят его рекламными предложениями», — приводит издание слова Берковой.