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Беркова предложила Дзюбе сделать карьеру в порноиндустрии 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Беркова предложила Дзюбе сделать карьеру в порноиндустрии
Фото: Instagram
Неожиданные горизонты открываются перед капитаном нашей сборной по футболу! На него обратила внимание звезда фильмов для взрослых.
Елена Беркова, посмотрев ролик с мастурбирующим Дзюбой, считает, что в порноиндустрии Артем может заработать не меньше, чем в спорте. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Сейчас ему кажется, что невызов в сборную — это серьезная потеря. Однако он легко может повернуть эту ситуацию в свой адрес и сделать шикарную новую карьеру с кучей контрактов. Все, кто связан с секс-индустрией, производством вещей для мужчин, завалят его рекламными предложениями», — приводит издание слова Берковой.

Также Елена пригласила Артема в свою школу секса читать лекции, и попробовать себя в качестве порноактера. Она уверена, что его ждет крутое будущее.
Как ранее писал «Рамблер», внынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Шоу-бизнес , Елена Беркова , Зенит
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