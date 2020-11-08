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«Это днище»: Собчак осудили за псевдозащиту Дзюбы 

Ирина Лебедева 10 минут назад
«Это днище»: Собчак осудили за псевдозащиту Дзюбы
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак опубликовала в инстаграме коллаж — они с супругом Константином Богомоловым за бутылочкой сидят и смотрят видео с мастурбирующим Дзюбой.
Рядом — гневный пост о том, что незачем путать лично с общественным и отстранять спортсмена от работы.

«Люди, вы о***? не так давно мы обсуждали, что НьюЙоркер (легендарное американское сми) отстранила крутейшего журналиста за то, что он (мастурбировал — ред.) в зуме после редколлегии, забыв отключить экран. Был отстранен с формулировкой «редакция проведет РАССЛЕДОВАНИЕ». Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаeте, как «новые стандарты этики » становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ *** КАК ОН ХОЧЕТ! Это неприемлемо — ставить профессиональное в зависимость от личного!»

Фолловеры тут же обратили внимание на некоторое расхождение в словах и поступках Ксении.

«Прикольно. А на*** выставлять это видео на своей странице? Чтобы посильнее шумиха была? Чтобы хайпануть? Так себе поддержка. Мне по*** на него и на это видео, понятно, что он не сам его выложил. Но распространять — это *** днище. От тебя такого не ожидал», «Поддержка -это не выложить его видео на всю свою многомиллионную аудиторию», «А зачем это видео выкладывать сюда и делать монтаж?! если вы хотите его подержать, то можно просто фото обычное выставить, а не стебать человека в сложной ситуации для его карьеры. Я понимаю почему у вас нет друзей из тусовки».

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что во Франции продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве демонстрации свободы слова.
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Эммануэль Макрон
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