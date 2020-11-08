«Это днище»: Собчак осудили за псевдозащиту Дзюбы 

Ксения Собчак опубликовала в инстаграме коллаж — они с супругом Константином Богомоловым за бутылочкой сидят и смотрят видео с мастурбирующим Дзюбой.

Рядом — гневный пост о том, что незачем путать лично с общественным и отстранять спортсмена от работы.

«Люди, вы о***? не так давно мы обсуждали, что НьюЙоркер (легендарное американское сми) отстранила крутейшего журналиста за то, что он (мастурбировал — ред.) в зуме после редколлегии, забыв отключить экран. Был отстранен с формулировкой «редакция проведет РАССЛЕДОВАНИЕ». Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаeте, как «новые стандарты этики » становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ *** КАК ОН ХОЧЕТ! Это неприемлемо — ставить профессиональное в зависимость от личного!»

Фолловеры тут же обратили внимание на некоторое расхождение в словах и поступках Ксении.