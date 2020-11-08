«Это днище»: Собчак осудили за псевдозащиту Дзюбы 

«Люди, вы о***? не так давно мы обсуждали, что НьюЙоркер (легендарное американское сми) отстранила крутейшего журналиста за то, что он (мастурбировал — ред.) в зуме после редколлегии, забыв отключить экран. Был отстранен с формулировкой «редакция проведет РАССЛЕДОВАНИЕ». Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаeте, как «новые стандарты этики » становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ *** КАК ОН ХОЧЕТ! Это неприемлемо — ставить профессиональное в зависимость от личного!»
«Прикольно. А на*** выставлять это видео на своей странице? Чтобы посильнее шумиха была? Чтобы хайпануть? Так себе поддержка. Мне по*** на него и на это видео, понятно, что он не сам его выложил. Но распространять — это *** днище. От тебя такого не ожидал», «Поддержка -это не выложить его видео на всю свою многомиллионную аудиторию», «А зачем это видео выкладывать сюда и делать монтаж?! если вы хотите его подержать, то можно просто фото обычное выставить, а не стебать человека в сложной ситуации для его карьеры. Я понимаю почему у вас нет друзей из тусовки».