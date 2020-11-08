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Петросян пристыдил хейтеров, оскорбляющих его семью 

Ирина Лебедева 12 минут назад
Петросян пристыдил хейтеров, оскорбляющих его семью
Фото: Instagram
В последнее время хейтеры особенно активизировались. Не оставляют они в покое и семью Евгения Петросяна.
Правда, в основном достается его молодой супруге, но и мэтра-сатирика поклевывают.
Сам Евгений Ваганович решил пристыдить недоброжелателей. Он выложил в инстаграме свою фотографию со съемочной площадки и сообщил, что он, в отличие от них, трудится для счастья и радости людей.
И процитировал строки из «Песни о тревожной молодости» Льва Ошанина.

«Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту, — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок. Собственно, в этом я всегда видел особый смысл моей профессии. Помните, как в песне поётся?

«И снег, и ветер,

И звёзд ночной полёт..

Меня мое сердце

В тревожную даль зовёт».

Как ранее сообщал «Рамблер», народный артист РСФСР Евгений Петросян, которого, по информации СМИ, госпитализировали с подозрением на коронавирус, рассказал о своем самочувствии.
Информацию о выявлении у него коронавирусной инфекции юморист не подтвердил.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Евгений Петросян , Лев Ошанин
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