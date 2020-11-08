Петросян пристыдил хейтеров, оскорбляющих его семью 

В последнее время хейтеры особенно активизировались. Не оставляют они в покое и семью Евгения Петросяна

Правда, в основном достается его молодой супруге, но и мэтра-сатирика поклевывают.

Сам Евгений Ваганович решил пристыдить недоброжелателей. Он выложил в инстаграме свою фотографию со съемочной площадки и сообщил, что он, в отличие от них, трудится для счастья и радости людей.

И процитировал строки из «Песни о тревожной молодости» Льва Ошанина

«Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту, — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок. Собственно, в этом я всегда видел особый смысл моей профессии. Помните, как в песне поётся?

«И снег, и ветер,

И звёзд ночной полёт..

Меня мое сердце

В тревожную даль зовёт».

Как ранее сообщал «Рамблер», народный артист РСФСР Евгений Петросян, которого, по информации СМИ, госпитализировали с подозрением на коронавирус, рассказал о своем самочувствии.