Заворотнюк прячут от любопытных глаз 

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Скоро будет два года, как кардинально изменилась жизнь прекрасной актрисы, народной любимицы Анастасии Заворотнюк

Звезда «прекрасной няни» очень больна — у нее глиобластома, опухоль головного мозга.

Семья Анастасии приняла решение полностью уйти из медийного пространства и никаких комментариев о состоянии актрисы не дает.

Но, судя по тому, что Заворотнюк выписали из больницы на домашний режим, она находится в ремиссии, — рассказывает Радио «КП»

Но Анастасия сейчас никого не принимает и никуда не выходит сама, поскольку из-за болезни ей следует контактировать как можно с меньшим кругом людей.

Также она не выкладывает свои фотографии, а для выездов за пределы огороженной территории участка автомобиль подают прямо к крыльцу.

Судя по всему, звезда не хочет появляться перед публикой в «непарадном» виде.

Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк выложила в инстаграм фотографию музыкальной комнаты в доме своей мамы.

На полу — безупречный паркет, пианино цвета слоновой кости, песочного оттенка стены.

Акцентное пятно — белый стул, на нем — зеркало в золотой раме. На полу в простой прозрачной вазе — букет ковыля.