Заворотнюк прячут от любопытных глаз 

Скоро будет два года, как кардинально изменилась жизнь прекрасной актрисы, народной любимицы Анастасии Заворотнюк.
Звезда «прекрасной няни» очень больна — у нее глиобластома, опухоль головного мозга.
Семья Анастасии приняла решение полностью уйти из медийного пространства и никаких комментариев о состоянии актрисы не дает.
Но, судя по тому, что Заворотнюк выписали из больницы на домашний режим, она находится в ремиссии, — рассказывает Радио «КП»
Анастасия живет дома, в подмосковном поселке Крекшино. В соседях у нее Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, Наташа Королева и Сергей Глушко, а также другие звезды.
Но Анастасия сейчас никого не принимает и никуда не выходит сама, поскольку из-за болезни ей следует контактировать как можно с меньшим кругом людей.
Также она не выкладывает свои фотографии, а для выездов за пределы огороженной территории участка автомобиль подают прямо к крыльцу.
Судя по всему, звезда не хочет появляться перед публикой в «непарадном» виде.
Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк выложила в инстаграм фотографию музыкальной комнаты в доме своей мамы.
На полу — безупречный паркет, пианино цвета слоновой кости, песочного оттенка стены.
Акцентное пятно — белый стул, на нем — зеркало в золотой раме. На полу в простой прозрачной вазе — букет ковыля.