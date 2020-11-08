«Я буду выступать там, где хочу и с кем хочу»: Полякова отчитала хейтеров 

Девушку всячески оскорбляли, упрекая в отсутствии патриотизма, продажности и так далее.

В ответ на нападки Полякова разместила в инстаграме большой пост, где спокойно и четко, но вместе с тем достаточно резко отчитала своих недоброжелателей.

Ольга рассказала, что договоренность о совместном выступлении с Филиппом Киркоровым была еще с прошлой зимы, до начала пандемии.

Тогда СМИ широко освещали их общение с королем российской поп-музыки. И фолловерам до этого не было особого дела.

Так почему же сейчас поднялась волна хейта? Певица предположила, что это «кому-то очень нужно».

«Может быть дело в том, что украинская артистка Оля Полякова стала слишком громко говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес. Что локдаун, который неизбежен, который неизвестно когда закончится, который окончательно убьет все то, что у нас тут получалось в последние годы. Это реальность! И я об этом говорю и буду говорить! И, конечно, надо такую артистку немного попустить и поставить на привычное место украинского артиста — на место клоуна, который нужен только на выборах, чтобы поагитировать за кандидатов», — написала Ольга.

Полякова отметила, что ни с кем не собирается обсуждать свою жизненную позицию.

«Я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать» — резюмировала разгневанная звезда.