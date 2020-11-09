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Дрожжина пожаловалась на семью Баталова 

Газета.Ru и ещё 1 51 минуту назад
Дрожжина пожаловалась на семью Баталова
Фото: Газета.Ru
Актриса Наталья Дрожжина пожаловалась на родственников артиста Алексея Баталова.
По словам обвиняемой в мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Баталова, семья покойного актера не реагирует на ее письма.

«Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми!» — цитирует высказавшуюся на НТВ актрису РИА «Новости».


Супруг Дрожжиной Михаил Цивин, также проходящий по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Баталовых, пожелал вдове Баталова Гитане здоровья. «Ну, если просто пошутить и сыронизировать, я бы сказал: Гитана Аркадьевна, чтоб вы были здоровы! Что еще я могу ей сказать? Что я могу сказать человеку, благодаря которому я, наконец, узнал, как хорошо в тюрьме? Спасибо за науку», — сказал он.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.
В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.
Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , СКР , РИА Новости , НТВ , Венеция , Италия , Москва
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