Дрожжина пожаловалась на семью Баталова 

«Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми!» — цитирует высказавшуюся на НТВ актрису РИА «Новости».

Супруг Дрожжиной Михаил Цивин, также проходящий по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Баталовых, пожелал вдове Баталова Гитане здоровья. «Ну, если просто пошутить и сыронизировать, я бы сказал: Гитана Аркадьевна, чтоб вы были здоровы! Что еще я могу ей сказать? Что я могу сказать человеку, благодаря которому я, наконец, узнал, как хорошо в тюрьме? Спасибо за науку», — сказал он.