Дрожжина пожаловалась на семью Баталова 

Актриса Наталья Дрожжина пожаловалась на родственников артиста Алексея Баталова.
По словам обвиняемой в мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Баталова, семья покойного актера не реагирует на ее письма.
«Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми!» — цитирует высказавшуюся на НТВ актрису РИА «Новости».
Супруг Дрожжиной Михаил Цивин, также проходящий по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Баталовых, пожелал вдове Баталова Гитане здоровья. «Ну, если просто пошутить и сыронизировать, я бы сказал: Гитана Аркадьевна, чтоб вы были здоровы! Что еще я могу ей сказать? Что я могу сказать человеку, благодаря которому я, наконец, узнал, как хорошо в тюрьме? Спасибо за науку», — сказал он.
Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.
В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.
Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.