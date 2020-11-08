«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров обратился к Дзюбе

Ранее в сети появилось интимное видео, на котором, предположительно, футболист «Зенита» и капитан национальной сборной Артем Дзюба мастурбирует на камеру.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несмотря на то, что оно было довольно-таки быстро удалено, по социальным сетям ролик успели перепостить огромное количество людей. Ну и, конечно, хейтеры отрываются по полной, обсуждая столь пикантный сюжет.

Сам герой дня комментариев не дает и закрыл свои аккаунты в социальных сетях.

Сергей Шнуров тоже порезвился от души. Он сочинил очередной ядовитый стиш, в котором рассказал, что, наконец, понял, почему у российской сборной столь скромные успехи.

Как написал музыкант, дело в том, что они тренируют не ноги, а руки. Ну и все стихотворение в таком же духе.

Кто там *** на камеру полощет?

Дзюба что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челендж мощный,

Капитанам остальных команд!

Как ранее писал «Рамблер», лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram ответил продюсеру Иосифу Пригожину на обвинения в уродовании молодежи.