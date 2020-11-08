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«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров написал стих о Дзюбе

Ирина Лебедева
46 минут назад
Ранее в сети появилось интимное видео, на котором, предположительно, футболист «Зенита» и капитан национальной сборной Артем Дзюба мастурбирует на камеру.
«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров обратился к Дзюбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Несмотря на то, что оно было довольно-таки быстро удалено, по социальным сетям ролик успели перепостить огромное количество людей. Ну и, конечно, хейтеры отрываются по полной, обсуждая столь пикантный сюжет.
Сам герой дня комментариев не дает и закрыл свои аккаунты в социальных сетях.
Сергей Шнуров тоже порезвился от души. Он сочинил очередной ядовитый стиш, в котором рассказал, что, наконец, понял, почему у российской сборной столь скромные успехи.
Как написал музыкант, дело в том, что они тренируют не ноги, а руки. Ну и все стихотворение в таком же духе.
Кто там *** на камеру полощет?
Дзюба что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челендж мощный,
Капитанам остальных команд!
Как ранееписал «Рамблер», лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram ответил продюсеру Иосифу Пригожину на обвинения в уродовании молодежи.
Музыкант в традиционной для себя нецензурной манере заявил, что супруг Валерии несёт «бред», пытаясь «хайпануть» на молодых звёздах.
Шоу-бизнес,Артем Дзюба,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,Зенит,
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