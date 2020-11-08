«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров обратился к Дзюбе

Ранее в сети появилось интимное видео, на котором, предположительно, футболист «Зенита»
и капитан национальной сборной Артем Дзюба
мастурбирует на камеру.
Несмотря на то, что оно было довольно-таки быстро удалено, по социальным сетям ролик успели перепостить огромное количество людей. Ну и, конечно, хейтеры отрываются по полной, обсуждая столь пикантный сюжет.
Сам герой дня комментариев не дает и закрыл свои аккаунты в социальных сетях.
Сергей Шнуров
тоже порезвился от души. Он сочинил очередной ядовитый стиш, в котором рассказал, что, наконец, понял, почему у российской сборной столь скромные успехи.
Как написал музыкант, дело в том, что они тренируют не ноги, а руки. Ну и все стихотворение в таком же духе.
Кто там *** на камеру полощет?
Дзюба что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челендж мощный,
Капитанам остальных команд!
Как ранееписал
«Рамблер», лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram ответил продюсеру Иосифу Пригожину
на обвинения в уродовании молодежи.
Музыкант в традиционной для себя нецензурной манере заявил, что супруг Валерии несёт «бред», пытаясь «хайпануть» на молодых звёздах.