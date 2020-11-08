Березин: «От удара меня отбросило на обочину» 

«Еще один шаг — и меня бы не было…В тот день я ехал на дачу к родственникам в Сергиев Посад. Остановился у придорожного магазина, чтобы купить хлеба. А когда шел обратно к машине, не заметил ехавший на меня автомобиль. Казалось бы, взглянул на дорогу — свободно. Но из-за взгорья этой машины мне просто не был видно», — вспоминает Владимир.

Когда Березин пришел в себя, около него хлопотал страшно перепугавшийся таксист, который уже оплакивал свою свободу и переживал, на кого оставит семью.

К счастью, состояние телеведущего, на первый взгляд, опасений не вызывало. Автомобиль задел его по касательной, отшвырнув на обочину.

«А ведь попади я на середину капота, сейчас с вами бы уже не разговаривал. От удара меня отбросило на обочину, повредив всю левую сторону тела, руку, ногу… Когда очнулся, первая мысль — живой!»

Оформлять происшествие телеведущий не стал. Водитель отвез его в больницу, где выяснили Березину очень повезло— не было серьезных травм.

Через несколько дней пострадавшего выписали долечиваться домой.

Как ранее сообщал «Рамблер», народный артист России Владимир Березин в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в позвоночнике.

Диктор сообщил, что врачи долго не могли определить характер новообразования, но, к счастью, оно оказалось доброкачественным.