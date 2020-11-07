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«Хватает впритык»: Куклачев назвал размер своей пенсии 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Хватает впритык»: Куклачев назвал размер своей пенсии
Фото: Вечерняя Москва
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в передаче «Секрет на миллион» на НТВ назвал размер своей пенсии. Он отметил, что им с женой хватает этой суммы, но впритык. Дрессировщик добавил, что еще получает заработную плату в Театре кошек как художественный руководитель.

— В театре я зарабатываю 120 тысяч рублей, также получаю пенсию обычную и еще надбавку за Народного артиста — 30 тысяч рублей, всего выходит где-то 45 тысяч рублей. Этого нам с супругой хватает впритык, так как нужны деньги на бензин, оплату коммунальных платежей в квартире и доме, — сказал Куклачев.

Он добавил, что они с женой Еленой еще стараются помогать двум младшим детям — дочери Екатерине и сыну Владимиру. Трое наследников артиста работают в его театре. Они тоже выступают с кошками, у каждого из них есть своя программа. Также у 71-летнего Куклачева растут шестеро внуков.
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Шоу-бизнес , Юрий Куклачев , НТВ
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