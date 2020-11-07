«Хватает впритык»: Куклачев назвал размер своей пенсии 

— В театре я зарабатываю 120 тысяч рублей, также получаю пенсию обычную и еще надбавку за Народного артиста — 30 тысяч рублей, всего выходит где-то 45 тысяч рублей. Этого нам с супругой хватает впритык, так как нужны деньги на бензин, оплату коммунальных платежей в квартире и доме, — сказал Куклачев.