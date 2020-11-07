Галкин: «Я живу со многими женщинами» 

Максим Галкин пригласил в студию Первого канала на шоу «Сегодня вечером» известных персон, женатых на молодых женщинах.

Речь шла о неравных по возрасту браках.

Галкин отметил, что в данном случае он не только ведущий программы, но и эксперт, поскольку в его семье разница в возрасте составляет 27 лет.

Он объяснил, что просто не может определить возраст своей супруги — настолько она яркая и творческая личность.

«Алла сегодня может быть пенсионеркой, завтра она -18-летняя девочка. Я живу со многими женщинами, и все это — Пугачева. По поводу пойти налево, или еще чего-то — мне не до этого, там у меня такая панорама. Женившись на Алле, я пресек свои поиски».