Галкин: «Я живу со многими женщинами» 

Максим Галкин пригласил в студию Первого канала на шоу «Сегодня вечером» известных персон, женатых на молодых женщинах.
Гостями телепередачи стали Дмитрий Дибров, Борис Грачевский, Владимир Стеклов и другие звезды, у которых большая разница в возрасте с супругами. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.
Речь шла о неравных по возрасту браках.
Галкин отметил, что в данном случае он не только ведущий программы, но и эксперт, поскольку в его семье разница в возрасте составляет 27 лет.
Он объяснил, что просто не может определить возраст своей супруги — настолько она яркая и творческая личность.
«Алла сегодня может быть пенсионеркой, завтра она -18-летняя девочка. Я живу со многими женщинами, и все это — Пугачева. По поводу пойти налево, или еще чего-то — мне не до этого, там у меня такая панорама. Женившись на Алле, я пресек свои поиски».
Как ранее сообщал «Рамблер», артист Максим Галкин поделился совместным фото с женой. 44-летний шоумен сделал умилительное селфи с возлюбленной. Супруги позировали перед выходом в свет.