Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Галкин: «Я живу со многими женщинами» 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Галкин: «Я живу со многими женщинами»
Фото: Instagram
Максим Галкин пригласил в студию Первого канала на шоу «Сегодня вечером» известных персон, женатых на молодых женщинах.
Гостями телепередачи стали Дмитрий Дибров, Борис Грачевский, Владимир Стеклов и другие звезды, у которых большая разница в возрасте с супругами. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.
Речь шла о неравных по возрасту браках.
Галкин отметил, что в данном случае он не только ведущий программы, но и эксперт, поскольку в его семье разница в возрасте составляет 27 лет.
Он объяснил, что просто не может определить возраст своей супруги — настолько она яркая и творческая личность.

«Алла сегодня может быть пенсионеркой, завтра она -18-летняя девочка. Я живу со многими женщинами, и все это — Пугачева. По поводу пойти налево, или еще чего-то — мне не до этого, там у меня такая панорама. Женившись на Алле, я пресек свои поиски».

Как ранее сообщал «Рамблер», артист Максим Галкин поделился совместным фото с женой. 44-летний шоумен сделал умилительное селфи с возлюбленной. Супруги позировали перед выходом в свет.
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Грачевский , Дмитрий Дибров , Владимир Стеклов , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение