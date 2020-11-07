«Лучшая новогодняя песня»: фанаты о клипе Little Big 

Группа Little Big только что презентовала новый клип на новогоднюю тематику. Судя по всему, песня удалась — под роликом на Ютубе счетчик за сутки зафиксировал почти три миллиона просмотров.

Как говорят сами члены музыкального коллектива, это — гимн ненависти к 2020 году, в котором случилось столько бед.

Это и пандемия коронавируса, и лесные пожары, и отравление «Новичком», и извержение вулкана… 2020-му году предложено уйти и никогда больше не возвращаться.

Пожалуй, этот тот нечастый случай, когда песня не может существовать отдельно от визуального ряда.

«Правильно. Чем раньше начнем отмечать Новый Год, тем больше вероятность, что мы его таки отметим вообще», «Вместо речи президента будет этот клип…», «Лучшая новогодняя песня», — фанаты отмечают очередной успех любимых музыкантов.

Как ранее писал «Рамблер», ролик снят в духе католического Рождества.

Начинается история с того, что музыканты готовятся к празднованию, а Санта-Клаус приносит гостям подарки в виде извержения вулкана и лесных пожаров.

Участники же торжества вешают на ёлку игрушку в виде вируса SARS-CoV-2.

За праздничным столом гости едят летучую мышь и запивают всё это напитком из бутылки, на которой написано Novichok, пишет «Ридус».

В конце клипа появляется огромный ядерный гриб и подпись: «Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020».