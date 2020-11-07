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Подруга Легкоступовой рассказала о разговоре с Фирсовым 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Подруга Легкоступовой рассказала о разговоре с Фирсовым
Фото: Instagram
После трагической гибели Валентины Легкоступовой внимание публики приковано ее супругу — Юрию Фирсову. Дети певицы считают, что именно он — виновник гибели еще молодой женщины.
Идет следствие.
А сам Фирсов отправился в Турцию на регату — он яхтсмен. Как пишут СМИ, он там не скучает. И недавно выложил в инстаграме пост, где радостно демонстрирует призы.
В деле Легкоступовой появилась таинственная подруга
Поскольку все это не очень похоже на соблюдение траура по покойной жене, в сети растет волна возмущения.
На защиту вдовца встала подруга умершей певицы, клинический психолог Елена Перелыгина.

«Я буквально на днях переписывалась с Юрой. Мы долго говорили о жизни, о Вале. После нашего разговора у меня изменилось к нему отношение», — приводит слова Елены sobesednik.ru.

Перелыгина рассказала, что она поверила Фирсову. Мужчина уехал из Москвы не потому, что ему не дорога память о Валентине. Он уехал работать, чтобы не погрязнуть в депрессии.
Также женщина призналась, что подруга часто приходит к ней во сне. Как считает Елена, Валентина очень переживает, что ее близкие в смертельной ссоре и хочет, чтобы ее мужа оставили в покое. Поэтому она решила поддержать Фирсова.
Как ранее писал «Рамблер», Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет.
Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла.
Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие пока считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник"
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