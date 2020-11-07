Дочь Заворотнюк показала комнату в доме мамы 

Анна Заворотнюк выложила в инстаграм фотографию музыкальной комнаты в доме своей мамы.
На полу — безупречный паркет, пианино цвета слоновой кости, песочного оттенка стены.
Акцентное пятно — белый стул, на нем — зеркало в золотой раме. На полу в простой прозрачной вазе — букет ковыля.
Стопка журналов, небрежно сброшенные туфли. Словом, открытка, да и только.
«Эстетика в деталях», — написала Анна в микроблоге.
Подписчики одобрили дизайн интерьера.
«Да, оригинально», «Интересное сочетание, вдохновляющее на творчество. Особенно красиво смотрится пианино», «Безумно красиво у вас там и очень притягательно. Мама обставила все по высшему разряду».
Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк рассказала, что очень сильно заболела и сдала два теста на наличие коронавирусной инфекции. Ода они оказались отрицательными.