Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Дочь Заворотнюк показала комнату в доме мамы 

Ирина Лебедева 8 минут назад
Дочь Заворотнюк показала комнату в доме мамы
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк выложила в инстаграм фотографию музыкальной комнаты в доме своей мамы.
На полу — безупречный паркет, пианино цвета слоновой кости, песочного оттенка стены.
Акцентное пятно — белый стул, на нем — зеркало в золотой раме. На полу в простой прозрачной вазе — букет ковыля.
Раскрыта правда о фото "располневшей" Заворотнюк
Стопка журналов, небрежно сброшенные туфли. Словом, открытка, да и только.

«Эстетика в деталях», — написала Анна в микроблоге.

Подписчики одобрили дизайн интерьера.

«Да, оригинально», «Интересное сочетание, вдохновляющее на творчество. Особенно красиво смотрится пианино», «Безумно красиво у вас там и очень притягательно. Мама обставила все по высшему разряду».

Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк рассказала, что очень сильно заболела и сдала два теста на наличие коронавирусной инфекции. Ода они оказались отрицательными.
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение