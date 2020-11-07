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«Прожарили много кого»: Comedy Club спародировал шоу Гузеевой 

Ирина Лебедева 26 минут назад
«Прожарили много кого»: спародировали шоу Гузеевой
Фото: Instagram
Comedy Club представил пародию на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся».
Женихом был давний оппонент Ларисы — Гарик Харламов.
Саму Гузееву сыграл Илья Соболев. Причем в инстаграме шоу большое количество восторженных отзывов об этой актерской работе Ильи.

«Соболев! Ааааа чётко! Настоящий актёр! Я прям поверила что передо мной Гузеева! Правильно подловил все! — взгляд! Манера говорить! Выражение лица! Просто улёт! От души посмеялась!», «Номер классный, прожарили много кого, хорошо когда люди могут посмеяться над собой…»

«Сегодня у нас в программе «Давай поженимся еще раз» человек, который так долго смеялся надо мной, что мои проклятия сработали, и он развелся», — так квази-Гузеева представила Гарика Харламова.

Первой невестой была Яна Кошкина.

«Я долго думала, кого мне выбрать: молодого и талантливого или старого и богатого. И тут два в одном. Талантливый, молодой, богатый старик».

Роль второй невесты исполнила Ольга Бузова. Она сказал, что ее бойфренд не против, если она закрутит роман с Харламовым.

«Я давно хотела попробовать секс втроем, а с Гариком можно его попробовать, находясь вдвоем!», — веселилась Ольга.

Вообще у зрителей создалось впечатление, что Гарика буквально принесли в жертву на потеху публике. Слишком много было жесткого юмора и тех шуток, которые переходили за грань приличия.

«Ну лично мне Гарика стало жалко, ничего смешного здесь нет, просто издевательство над его чувствами», «Видно было, что ему это неприятно, поэтому номер ужасный»

Как ранее писал «Рамблер», комик Гарик Харламов стал высмеивать телеведущую Ларису Гузееву назло критикам. Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу блогера Данилы Поперечного.
«Никакенские!»: Гузеева обрушилась на женщин
Затем телеведущая заявила, что Харламов просто задолбал ее. Тогда же она посвятила ему историю героини «Давай поженимся!» о том, как она рассталась с парнем из-за приступа метеоризма, возникшего после того как она поела окрошки и выпила пива.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Илья Соболев , Ольга Бузова , Яна Кошкина , Лариса Гузеева
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