«Богатырь!» Фанатки в восторге от мускулов Жигунова 

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57-летний актер прекрасно выглядит и занимается спортом.

В инстаграме он выложил снимок, как тренируется на террасе с видом на море.

Похоже, телефонный звонок застал актера во время зарядки, он отжимался. Так что он замер в планке, разговаривая по мобильному.

«Когда неожиданно звонит мама по фейстайму. Так и поговорили», — написал он в микроблоге.

Поклонницы рассыпались в комплиментах.

«Богатырь!», «Рррррр…. Просто красивый мужчина…», «В отличной форме», «Красавец», «Любимый Гардемарин радует».

Как ранее писал «Рамблер», Вера Новикова рассказала в программе «Судьба человека» об изменах Жигунова.

Она сообщила, что впервые муж признался в измене, когда их общему ребенку исполнилось 6 лет.

Новикова отметила, что тогда Жигунов не ушел из семьи. По ее словам, им удалось «это пережить».

В 2007 году пара рассталась, потому что Жигунов уже не мог скрывать свой роман с Анастасией Заворотнюк