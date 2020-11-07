Собчак раскритиковали за отдых в «сердце ислама» 

«После удачного троллинга мусульман, нужно ехать в Дубай. Почему не Париж?», «Двойные стандарты Ксения Анатольевна!», «Ксения всегда вовремя переобувается — это ее коронка», «Только там не умудрись оскорбить религию, там за это смертная казнь», «Правильно, Ксюша, в сердце ислама», — высказались пользователи Сети.