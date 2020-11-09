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Стала известна причина перевода Ефремова в колонию 

Lenta.ru и ещё 3 11 минут назад
Стала известна причина перевода Ефремова в колонию
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы, этапировали в колонию из СИЗО-5 «Водник», поскольку он создавал «лишние проблемы» руководству изолятора. Такую причину перевода артиста назвал «Стархит» со ссылкой на источник.
Так, стало известно, что решение принимало руководство изолятора. Как пояснил источник, если бы Ефремова не отправили в колонию, с «него бы не слезли» и журналисты, и члены Общественной наблюдательной комиссии. «К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться», — пояснил источник.
Также указывается, что артист юридически действительно мог рассчитывать на попадание в хозотряд СИЗО, однако и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в этом случае действовала по букве закона.

«У Ефремова был срок не более десяти лет, отсутствие взысканий в СИЗО — к примеру, за ту же незаправленную кровать, положительная характеристика», — рассказал источник, добавив, что здоровье позволяло актеру стать разнорабочим. При этом ФСИН, этапируя Михаила, тоже ничего не нарушила.

Кроме того, против заслуженного артиста в хозотряде выступил лишь один человек. Большинство заключенных Ефремова ждали — и особенно женщины. «Людям заниматься нечем, самодеятельность — важная часть жизни», — заключил источник.
6 ноября Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области. Артист был отправлен из московского СИЗО-5 («Водник») в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Позднее Захаров скончался от полученных травм.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , StarHit , Белгородская Область , Москва
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