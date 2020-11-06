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В соцсетях поиздевались над Добрыниным в «Сватах» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В соцсетях поиздевались над Добрыниным в «Сватах»
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи вспомнили один из образов актера Николая Добрынина — Митяя из «Сватов» — и поиздевались над его костюмом. Снимок опубликовали в Instagram-аккаунте @svaty7_2020.
На фото актер запечатлен в комбнезоне-телняшке.
«Комбидрез дурацкий», — написала @viktoriypaliy (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Как придурок, это не смешно», — добавил @t_krikun.
«Да помню, костюм просто дерьмооооооо», — согласилась @al_iia8589.
«Как говориться"голь'на выдумки хитра. Кутюрье, не кутюрье, а сообразил себе купальный костюм— 30 х годов прошлого века!» — отметила @akhundova.afet.
Как писал «Рамблер», в 2018 году актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи в «Сватах», рассказала о съемках нового сезона сериала. Позже появилась информация, что премьера запланирована на 2021 год.
Первой сезон «Сватов» вышел в 2008 году, последний — в 2012-м.
Производством сериала занималась украинская студия «Квартал 95». Съёмки седьмого сезона должны были начаться в 2014 году, но из-за ситуации на Украине их отложили. В ноябре 2017 года показ «Сватов» на территории Украины запретили, телеканал «1+1» обжаловал это решение. СМИ писали, что новый сезон «Сватов» будут снимать в Белоруссии и Грузии.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Кравченко , Николай Добрынин
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