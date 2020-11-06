Бывший стриптизер рассказал о выходках певицы Славы 

Певица Слава в подпитии заехала на коне в клуб, где отмечала свой день рождения, ударилась головой и упала. Об этом в программе «Рассказ уволенного» на Premier заявил бывший стриптизер Андрей.

По его словам, певица затащила животное в клуб, «села на него, поехала и башкой ударилась о второй этаж». При этом обошлось без серьезных травм, и Слава развлекала себя и публику песнями.

«Она шесть часов сидела, пела свои песни. И мы с пацанами в гримерке слушали Славу, как она пьяным голосом шесть часов поет песни», — рассказал танцор.

«Рамблер» писал, что ранее певица Слава в интервью рассказала, что уходила от мужа, Анатолия Данилицкого, ради молодого танцора. Через год она поняла, что все еще любит супруга и вернулась к нему.